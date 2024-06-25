聽新聞
test
0:00 / 0:00
影／倒車撞店家開大洞 高雄滋事者直接開到派出所去自首
高雄市左營區大順一路某化妝品店今天凌晨遭1輛轎車倒車衝撞，造成鐵拉門損毀，店內一片狼藉。開車涉嫌撞店家的男子滋事後，立即開車去派出所自首，初步了解是債務衍生糾紛，全案由警方調查中。
據了解，今天凌晨5時，葛姓男子（25歲）疑開車到高雄市左營區大順一路，2次倒車衝撞林姓男子（30歲）經營的化妝品店，致化妝品店的鐵門門面損壞，店內櫃台、展示區損毀，一片狼藉，無人受傷。
化妝品店鄰居聽到撞擊聲，發現化妝品店遭撞，立即報案。葛姓男子涉嫌開車滋事後，立即開車逃離現場，不久將轎車開到左營警分局新莊派出所稱要「自首」，說出他開車撞店家。
據初步了解，葛姓男子稱朋友與店家有債務糾紛，店家在網路批評朋友，他才一時氣憤，「代朋友出氣」開車去撞店家。全案依毀損、恐嚇危害安全罪嫌，移送橋頭地檢署偵辦。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言