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影／倒車撞店家開大洞 高雄滋事者直接開到派出所去自首

聯合報／ 記者林保光／高雄即時報導

高雄市左營區大順一路某化妝品店今天凌晨遭1輛轎車倒車衝撞，造成鐵拉門損毀，店內一片狼藉。開車涉嫌撞店家的男子滋事後，立即開車去派出所自首，初步了解是債務衍生糾紛，全案由警方調查中。

據了解，今天凌晨5時，葛姓男子（25歲）疑開車到高雄市左營區大順一路，2次倒車衝撞林姓男子（30歲）經營的化妝品店，致化妝品店的鐵門門面損壞，店內櫃台、展示區損毀，一片狼藉，無人受傷。

化妝品店鄰居聽到撞擊聲，發現化妝品店遭撞，立即報案。葛姓男子涉嫌開車滋事後，立即開車逃離現場，不久將轎車開到左營警分局新莊派出所稱要「自首」，說出他開車撞店家。

據初步了解，葛姓男子稱朋友與店家有債務糾紛，店家在網路批評朋友，他才一時氣憤，「代朋友出氣」開車去撞店家。全案依毀損、恐嚇危害安全罪嫌，移送橋頭地檢署偵辦。

高雄市左營區某化妝品店今天凌晨遭轎車開車倒車衝撞。葛姓男子自稱開車衝撞店家，向警方「自首」。記者林保光／翻攝
高雄市左營區某化妝品店今天凌晨遭轎車開車倒車衝撞。葛姓男子自稱開車衝撞店家，向警方「自首」。記者林保光／翻攝
高雄市左營區某化妝品店今天凌晨遭轎車開車倒車衝撞。記者林保光／翻攝
高雄市左營區某化妝品店今天凌晨遭轎車開車倒車衝撞。記者林保光／翻攝

化妝品 朋友 自首

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