台中父路邊抓狂推踢、催油門丟包兒 社會局要查了！

台中市一名父親在路邊疑似與兒子發生爭執，爸爸除把男童從機車後座強硬抱下，並多次把要上車的兒子推開，甚至用腳踢，最後還騎車駛離，男童在後方追了一小段路，在路人勸說下，爸爸才讓他上車回家，全程被路人拍下PO上網，影片曝光後引發議論。台中市社會局表示，目前沒有收到相關通報，將追查影片主角身分，釐清事件經過。

一名父親在台中路邊與坐在機車後座的男童疑爆發爭執，男童頂嘴一句「回家要告訴媽媽」，惹怒爸爸，爸爸也怒回「你不要回家」，接著把坐在機車後座的男童硬抱下車。

男童見爸爸生氣後，上前多次拉住爸爸想要上機車，卻被爸爸生氣推開，並用腳踢開，甚至直接催油門騎車駛離，男童則在後方緊抓機車把手，險些遭拖行，直到路人看不下去上前勸說，父親才讓兒子上車回家，過程全被路人拍下PO上網。

社會局表示，大人此舉可能造成孩子受傷，更會造成孩子身心恐懼。請家長善盡保護孩子之責，勿因一時情緒做出後悔的事情。家防中心將派員確認事件經過及孩子受照顧情形，評估是否有違反兒少權法，違者可依法處6萬元以上60萬元以下罰鍰，並得公布其姓名或名稱，或要求家長配合親職教育課程。