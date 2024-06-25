快訊

瓊斯盃／賀家兄弟改打中華藍 攜手陳盈駿、林庭謙參戰

批民進黨不演了 國民黨：罷謝成林右昌市政缺失遮羞布

離奇！桃園73歲翁停車場不明原因「撞破牆」 送醫不治

台中父路邊抓狂推踢、催油門丟包兒 社會局要查了！

聯合報／ 記者余采瀅／台中即時報導

台中市一名父親在路邊疑似與兒子發生爭執，爸爸除把男童從機車後座強硬抱下，並多次把要上車的兒子推開，甚至用腳踢，最後還騎車駛離，男童在後方追了一小段路，在路人勸說下，爸爸才讓他上車回家，全程被路人拍下PO上網，影片曝光後引發議論。台中市社會局表示，目前沒有收到相關通報，將追查影片主角身分，釐清事件經過。

一名父親在台中路邊與坐在機車後座的男童疑爆發爭執，男童頂嘴一句「回家要告訴媽媽」，惹怒爸爸，爸爸也怒回「你不要回家」，接著把坐在機車後座的男童硬抱下車。

男童見爸爸生氣後，上前多次拉住爸爸想要上機車，卻被爸爸生氣推開，並用腳踢開，甚至直接催油門騎車駛離，男童則在後方緊抓機車把手，險些遭拖行，直到路人看不下去上前勸說，父親才讓兒子上車回家，過程全被路人拍下PO上網。

社會局表示，大人此舉可能造成孩子受傷，更會造成孩子身心恐懼。請家長善盡保護孩子之責，勿因一時情緒做出後悔的事情。家防中心將派員確認事件經過及孩子受照顧情形，評估是否有違反兒少權法，違者可依法處6萬元以上60萬元以下罰鍰，並得公布其姓名或名稱，或要求家長配合親職教育課程。

社會局呼籲，看到小孩受到傷害或不當對待，民眾可即時關心協助，並且立刻通報110或113，讓警方和社工能夠即時掌握相關事證與介入了解，以有效遏止不當行為，提供家庭協助。

台中市一名父親在路邊疑似與兒子發生爭執，爸爸不讓男童上車，被路人錄影PO網。圖／翻攝自記者爆料網
台中市一名父親在路邊疑似與兒子發生爭執，爸爸不讓男童上車，被路人錄影PO網。圖／翻攝自記者爆料網
台中市一名父親在路邊疑似與兒子發生爭執，爸爸不讓男童上車，還多次將男童推開。圖／翻攝自記者爆料網
台中市一名父親在路邊疑似與兒子發生爭執，爸爸不讓男童上車，還多次將男童推開。圖／翻攝自記者爆料網

爸爸

延伸閱讀

台中家長大街推踹拖行…男童一路哭喊網議論 警：已通報

北高雄公托搶手！湖內第二處公托今啟用只剩3名額

1.25萬輛小黃加入！新北敬老愛心卡7月1日擴大使用

落成不到1年 北市「結合AI旗艦型社福大樓」漏雨積水、電梯門滲水

相關新聞

驚！桃園73歲翁停車場不明原因撞破牆 困車內亡

73歲的陳姓老翁昨開車至桃園中正路上的停車場停車時，因不明原因爆衝，先往後撞，再往前撞，將牆面撞出一個大洞，消防人員獲報...

5人闖世新大學招募女學生當酒店公關 法官今裁定不罰！

5名疑似從事八大行業的男子在世新大學教室留言「初入八大」等招募文字，並留下IG帳號，甚至在校園內隨機招募騷擾女學生，再拍...

台中父路邊抓狂推踢、催油門丟包兒 社會局要查了！

台中市一名父親在路邊疑似與兒子發生爭執，爸爸除把男童從機車後座強硬抱下，並多次把要上車的兒子推開，甚至用腳踢，最後還騎車...

影／澎湖桶盤「船禍」！ 快艇漁船擦撞1人受傷

澎湖桶盤海域昨天發生船禍，澎湖籍快艇「大美」號與「新安泰」漁船在海上擦撞，大美號船身破裂、船長受傷，海巡署立即派船艇搶救...

停下不到1分鐘…國道2輛工程車遭轎車追撞 4人受傷

國道一號北向五股路段昨晚發生3車追撞事故造成4人受傷送醫，經查是高速公路局委外施作路面刨除工程的包商工程車，才剛停下不到...

影／嚇人！台中金龜車加油突然燒起來 派出所長滅火搶救

台中市何姓女子在今天凌晨駕駛福斯金龜車，在西屯區一家加油站加油時，金龜車突然起火燃燒，第六警分局協和所長林崎嵩獲報後，率...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。