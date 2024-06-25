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影／澎湖桶盤「船禍」！ 快艇漁船擦撞1人受傷

聯合報／ 記者林保光／高雄即時報導

澎湖桶盤海域昨天發生船禍，澎湖籍快艇「大美」號與「新安泰」漁船在海上擦撞，大美號船身破裂、船長受傷，海巡署立即派船艇搶救，將大美號拖返馬公，新安泰漁船自行航返馬公，肇事原因由澎湖海巡隊調查中。

昨天傍晚5時許，海巡署第十三巡防區指揮部接獲報案，指新安泰漁船在澎湖桶盤東北海域，與快艇大美號擦撞，快艇船身破損，似已進水呈半沈狀態，巡防區立即通報澎湖海巡隊，派遣「10071」艇趕往救援。

海巡10071艇全速馳往事故現場，在昨天傍晚5時30分抵達事故海域，發現大美號快艇右舷受損嚴重、失去動力、船體傾斜，靠上大美號，發現辛姓船長在駕駛艙受傷，無法行動，海巡員上快艇，發覺辛姓船長右髖骨骨折，已不能開船，立刻協助帶纜，直到昨晚6時20分左右，返回馬公第三漁港，由救護車送往三軍總醫院澎湖分院急救，無生命危險。

新安泰漁船上的船員無人受傷，自行隨海巡艇開回馬公港。雙方在海上碰撞，由海巡署調查責任，釐清責任歸屬及後續賠償事宜。

澎湖桶盤海域發生「船禍」，快艇與漁船碰撞，海巡馳赴搶救，將大美號快艇帶返馬公港。記者林保光／翻攝
澎湖桶盤海域發生「船禍」，快艇與漁船碰撞，海巡馳赴搶救，將大美號快艇帶返馬公港。記者林保光／翻攝
澎湖桶盤海域發生「船禍」，快艇與漁船碰撞，海巡馳赴搶救。記者林保光／翻攝
澎湖桶盤海域發生「船禍」，快艇與漁船碰撞，海巡馳赴搶救。記者林保光／翻攝
澎湖桶盤海域發生「船禍」，快艇與漁船碰撞，海巡馳赴搶救。記者林保光／翻攝
澎湖桶盤海域發生「船禍」，快艇與漁船碰撞，海巡馳赴搶救。記者林保光／翻攝
澎湖桶盤海域發生「船禍」，快艇與漁船碰撞，海巡馳赴搶救。記者林保光／翻攝
澎湖桶盤海域發生「船禍」，快艇與漁船碰撞，海巡馳赴搶救。記者林保光／翻攝
澎湖桶盤海域發生「船禍」，快艇與漁船碰撞，海巡馳赴搶救。記者林保光／翻攝
澎湖桶盤海域發生「船禍」，快艇與漁船碰撞，海巡馳赴搶救。記者林保光／翻攝

海巡署 澎湖 馬公

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