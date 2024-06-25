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停下不到1分鐘…國道2輛工程車遭轎車追撞 4人受傷

聯合報／ 記者林昭彰／新北即時報導

國道一號北向五股路段昨晚發生3車追撞事故造成4人受傷送醫，經查是高速公路局委外施作路面刨除工程的包商工程車，才剛停下不到1分鐘，就被後方轎車追撞，車禍肇責比例尚待調查釐清。

據了解，高公局包商原本預計從昨天深夜11時起，封閉北向34至31.9公里五股路段外側車道、以及通往汐五高架的輔助車道，施工刨除瀝青混凝土AC路面。

但工程車隊於晚間10時左右，才剛抵達五股交流道之前的33.6公里處，據稱停下不到1分鐘，就被36歲彭姓男子駕駛的轎車高速撞擊。66歲鍾姓司機的小貨車（警示車）車尾先被追撞，又向前推撞40歲李姓司機的大貨車（工程車）。

國道警方獲報立刻調派巡邏車趕往處理，同步通知新北市消防局和高公局工務段，並調度緩撞車至事故現場後方協助警戒。撞擊造成轎車車頭嚴重損毀，彭姓駕駛右腳撕裂傷受困變形車體，被消防隊員救出，車內1名35歲女乘客因撞擊造成頸部不適。

工程貨車上2名施工人員手腳多處挫傷，4人皆無生命危險，由救護車送往林口長庚醫院急診。事故現場於晚間11時3分完全排除恢復通車。

國道公路警察局第一大隊指出，施工路段上游都會有預告及警示，駕駛人應提早變換車道因應，同時呼籲行車應保持安全距離、隨時注意前方動態，車上每1個人均應繫妥安全帶，養成良好駕駛習慣才能讓自己更安全。

國道一號北向五股交流道之前，昨晚發生3車追撞事故造成4人受傷送醫，經查是高公局委外施作路面刨除工程的包商工程車，才剛停下不到1分鐘，就被後方轎車追撞。記者林昭彰／翻攝
國道一號北向五股交流道之前，昨晚發生3車追撞事故造成4人受傷送醫，經查是高公局委外施作路面刨除工程的包商工程車，才剛停下不到1分鐘，就被後方轎車追撞。記者林昭彰／翻攝
小貨車（警示車）車尾先被追撞，又向前推撞大貨車（工程車）。記者林昭彰／翻攝
小貨車（警示車）車尾先被追撞，又向前推撞大貨車（工程車）。記者林昭彰／翻攝
小貨車（警示車）車尾先被追撞，又向前推撞大貨車（工程車）。記者林昭彰／翻攝
小貨車（警示車）車尾先被追撞，又向前推撞大貨車（工程車）。記者林昭彰／翻攝
黑色轎車高速追撞施工車隊尾端的警示車，車頭嚴重損毀變形，司機和乘客均受傷送醫。記者林昭彰／翻攝
黑色轎車高速追撞施工車隊尾端的警示車，車頭嚴重損毀變形，司機和乘客均受傷送醫。記者林昭彰／翻攝

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