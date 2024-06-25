影／嚇人！台中金龜車加油突然燒起來 派出所長滅火搶救

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聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市何姓女子在今天凌晨駕駛福斯金龜車，在西屯區一家加油站加油時，金龜車突然起火燃燒，第六警分局協和所長林崎嵩獲報後，率領2名員警趕往現場，林持滅火器控制火勢，爭取黃金時間，消防隊抵達後將火勢撲滅，所幸未造成人員傷亡。

經查，何姓女子（24歲）在今天凌晨零時許，駕駛轎車前往西屯區台灣大道四隊的加油站加油，加油後車輛引擎蓋處突然起火燃燒，何女急忙逃出車輛。

第六警分局協和所員警獲報後，約在1分鐘趕到現場，見轎車在加油站熊熊燃燒恐釀成大禍，派出所長林崎嵩立即使用滅火器滅火，有效控制火勢擴散，員警同時於周邊管制秩序維護安全，火勢在警消共同努力下順利撲滅，僅車輛財損未擴大災情，詳細的起火原因，有待後續調查釐清。

第六警分局呼籲，車輛應定期檢查及保養，避免發生意外。市民若遇緊急情況，請立即撥打110報案，警方將全力以赴提供協助，保障市民生命財產安全。

台中市何姓女子昨天開車在西屯區加油時，轎車突然起火燃燒，警方到場撲滅火勢，未造成人員傷亡。記者陳宏睿／翻攝
台中市何姓女子昨天開車在西屯區加油時，轎車突然起火燃燒，警方到場撲滅火勢，未造成人員傷亡。記者陳宏睿／翻攝
台中市何姓女子昨天開車在西屯區加油時，轎車突然起火燃燒，警方到場撲滅火勢，未造成人員傷亡。記者陳宏睿／翻攝
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台中市何姓女子昨天開車在西屯區加油時，轎車突然起火燃燒，警方到場撲滅火勢，未造成人員傷亡。記者陳宏睿／翻攝
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台中市何姓女子昨天開車在西屯區加油時，轎車突然起火燃燒，警方到場撲滅火勢，未造成人員傷亡。記者陳宏睿／翻攝
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加油站 消防隊 黃金

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