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網友教交女友得花錢買車 台南30歲宅男輕信險被騙250萬
台南市30歲黃姓單身男子透過網友想要認識女朋友，網友謊稱介紹女朋友需要花錢買車。黃昨天上午10點多依指示到銀行欲從保險金借出250萬元後匯給網友，行員關懷提問、察覺有異及時通知員警攔阻，成功保住他的現金。
台南市警二分局海安派出所副所長高德陵及警員黃伯丞等2人，昨天上午10點多巡邏時，接獲西門路某銀行通報，30歲黃姓男子欲解除保險並借出250萬元買車，疑似遭到詐騙。
黃到場後主動關懷詢問，黃男向警方說，他透過網路上認識一名男子，對方以暱稱「小洪」並與他聯繫幾個月的時間，期間小洪佯稱可以介紹多名女孩子與他認識，但需向他借用金錢買車及支付相關費用，並表示這個借款以後會歸還他，買車後可用於載送多名女孩子並介紹給他認識。
黃心想交到女朋友，覺得網友不會欺騙他，員警向黃耐心解說，告知這是常見的詐騙慣用伎倆並分享相關新聞案例，並奉勸網路交友要注意陷阱，遇到騙徒要趕緊報警，千萬別上當，以免被詐騙，黃男了解後才豁然明白，感謝警方的協助，免於受騙。
警二分局表示，網路交友陷阱多，詐團化身帥哥、美女，先聊天交友再用各種藉口行騙，民眾千萬要提高警覺，避免輕信陌生網友所言匯款或交付遊戲點數，疑似接獲詐騙資訊或是電話時，可撥打反詐騙諮詢專線165查詢或110報案，切勿照著對方指示購買點數或操作匯款，以免造成損失、得不償失。
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