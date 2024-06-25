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影／北巿85歲翁遭假投資詐200萬 再約車手…他剛滿18歲當場遭逮

聯合報／ 記者李隆揆／台北即時報導

台北市警方日前獲報，廖姓男子遭假投資詐騙，匯款逾200萬元後驚覺受騙，員警配合廖男約出詐欺車手面交，上周當場查獲剛成年的涉案王姓男子，依違反洗錢防制法、詐欺等罪嫌將其移送台北地檢署偵辦。

警方調查，85歲廖男日前向中山分局大直派出所報案，指稱在LINE上點擊投資廣告後，與自稱投資公司營業員的不明人士加入好友，依指示陸續匯款5次，匯出逾200萬元款項後，因遲未出金獲利，驚覺受騙。

員警獲悉後將計就計，配合廖男向詐團表示，想再投資30萬元，約出詐欺車手面交，雙方6月18日下午4時許相約台北市中山區北安路某速食店見面，待詐欺車手現身後，埋伏員警立即上前逮人。

據悉，涉案王男剛滿18歲，供稱先前上網求職打工，不料成為詐欺取款車手，先前另取款200萬得手，順利抽成1萬餘元。

警方查扣王男作案用手機、偽造員工識別證、假收據等證物，詢後依違反洗錢防制法及刑法詐欺罪嫌移送台北地檢署偵辦。

警方表示，中山分局今年截至6月，共攔阻詐騙案132件總計1億2000萬餘元，查獲詐欺集團、車手115件230人，呼籲民眾投資循合理正當管道，避免輕信標榜高額獲利、穩賺不賠的投資方式，如有可疑情事撥打110或165專線查證，避免受騙。

警方查扣王男作案用手機、偽造員工識別證、假收據等證物，詢後依違反洗錢防制法及刑法詐欺罪嫌移送台北地檢署偵辦。記者李隆揆／翻攝
警方查扣王男作案用手機、偽造員工識別證、假收據等證物，詢後依違反洗錢防制法及刑法詐欺罪嫌移送台北地檢署偵辦。記者李隆揆／翻攝

詐欺 詐騙 車手

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