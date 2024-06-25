驚！桃園73歲翁停車場不明原因撞破牆 困車內亡
73歲的陳姓老翁昨開車至桃園中正路上的停車場停車時，因不明原因爆衝，先往後撞，再往前撞，將牆面撞出一個大洞，消防人員獲報到場，發現陳翁受困車內，而陳翁現場失去呼吸心跳，送醫後仍不治，事故原因尚待釐清，後續也報請檢察官相驗以釐清死因。
陳翁昨中午12時56分許，駕車載家人外出用餐，先讓家人下車後再前往停車場獨自去停車，怎料停車過程中，因不明原因，倒車時先碰撞側邊牆壁，再向前加速撞擊牆面，只見牆面撞出個大洞，引擎蓋凹毀變形，陳翁受困車內。
消防人員獲報到場，立即給予破壞器材脫困，現場失去呼吸心跳，救護人員給予CPR、BVM、頸圈長背板固定等救護處置，送醫後仍宣告不治。
據悉，陳翁未有疾病，平時作息正常且健康，不知道為何會突然發生暴衝事故。中壢警表示，事故原因尚待釐清，後續也報請檢察官相驗以釐清死因。
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