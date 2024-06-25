5人闖世新大學招募女學生當酒店公關 法官今裁定不罰！

5名疑似從事八大行業的男子在世新大學教室留言「初入八大」等招募文字，並留下IG帳號，甚至在校園內隨機招募騷擾女學生，再拍攝影片上傳社群，警方依違反社會秩序維護法將5人移送裁處，台北地方法院認為5人沒有影響校園秩序，裁定不罰，可抗告。

5名男子今年4月23日上午11時許，在世新大學傳播大樓教室白板寫「初入八大」等字句，並留下IG帳號，再拍攝影片上傳IG，又於校園內以隨機招募方式騷擾女學生。

網友轉傳影片到社群平台，並以「八大猴子入侵校園世新大學」為標題，表示「八大猴子都這麼囂張的喔」、「搞不清楚場合」、「學校處理嗎」等語，警方認定5人違反社秩法藉端滋擾的規定，依法移請裁處。

裁定指出，5人確實有同時進入校園、留言、拍影片上傳IG，並在廣場前與女學生說話，開車載女學生離開學校等；其中2人也坦承當天是為了招募學生從事酒店公關而進入校園，並有監視器畫面、手機截圖畫面為證。

法官認為，5人進入校園後的行為都是和平進行，沒有喧嘩、吵鬧或使用暴力，難以認定有何造成校園混亂、影響秩序的狀況，縱使5人是未經同意擅自進入大學教室使用白板，但從從卷內證據，無法看出教室內是否有其他學生正在使用，也難認有影響學生上課或自習。