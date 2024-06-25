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台南冰箱懸空拉上4樓頂 工人竟空手拉繩索…網驚好嚇人

聯合報／ 記者黃宣翰／台南即時報導

台南市網友爆料有3名男工人在北區公園路某店家4樓，徒手拉繩索將冰箱從1樓沿著外牆拉上4樓頂，驚呼作業的人都沒有戴手套，萬一鬆手或是繩索鬆脫，冰箱從高處掉下來萬一砸到人，後果難以想像。

有網友在社會事新聞影音臉書PO文，最近行經台南市北區公園路，看到3名男工在某店家4樓樓頂，空手拉繩索將冰箱從1樓沿著外牆拉上4樓頂，1樓還有其他人拉繩索協助作業；但施工作業的人都沒有戴手套，萬一鬆手或是繩索鬆脫，冰箱從高處掉下來萬一砸到人，後果可能相當嚴重，提醒其他人小心注意。

轄區警方表示，此案警方沒有接獲民眾報案，如接獲此類事件，將到場協助交管，淨空施工區域，並通報市府相關單位處置，呼籲施工人員務必依規定申請路權並遵守職安法規範，以維護用路人行車安全。

男工人在台南市北區公園路某店家4樓，徒手拉繩索將冰箱從1樓沿著外牆拉上4樓頂，網友爆料這樣做太危險。圖／翻攝自社會事新聞影音臉書群組
男工人在台南市北區公園路某店家4樓，徒手拉繩索將冰箱從1樓沿著外牆拉上4樓頂，網友爆料這樣做太危險。圖／翻攝自社會事新聞影音臉書群組
男工人在台南市北區公園路某店家4樓，徒手拉繩索將冰箱從1樓沿著外牆拉上4樓頂，網友爆料這樣做太危險。圖／翻攝自社會事新聞影音臉書群組
男工人在台南市北區公園路某店家4樓，徒手拉繩索將冰箱從1樓沿著外牆拉上4樓頂，網友爆料這樣做太危險。圖／翻攝自社會事新聞影音臉書群組

冰箱 台南

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