台南冰箱懸空拉上4樓頂 工人竟空手拉繩索…網驚好嚇人

台南市網友爆料有3名男工人在北區公園路某店家4樓，徒手拉繩索將冰箱從1樓沿著外牆拉上4樓頂，驚呼作業的人都沒有戴手套，萬一鬆手或是繩索鬆脫，冰箱從高處掉下來萬一砸到人，後果難以想像。

有網友在社會事新聞影音臉書PO文，最近行經台南市北區公園路，看到3名男工在某店家4樓樓頂，空手拉繩索將冰箱從1樓沿著外牆拉上4樓頂，1樓還有其他人拉繩索協助作業；但施工作業的人都沒有戴手套，萬一鬆手或是繩索鬆脫，冰箱從高處掉下來萬一砸到人，後果可能相當嚴重，提醒其他人小心注意。