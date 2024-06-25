男遭圍捕威脅引爆爆裂物 警方壓制移送法辦

綽號「阿超」周姓男子販售改造手槍，平時槍不離身，彰化海巡及警方日前展開圍捕時，周男更威脅引爆爆裂物，幸遭警方壓制，全案依違反槍砲彈藥刀械管制條例移送地檢署偵辦。

海巡署偵防分署彰化查緝隊與彰化縣警察局員林分局今天發布新聞稿，指日前接獲線報，稱周男改造槍砲並販賣給不特定人士，彰化查緝隊與員林分局共組專案小組，報請台灣彰化地方檢察署檢察官廖偉志指揮偵辦。

專案小組經數月跟監蒐證，發現周姓男子曾涉犯殺人、毒品及槍砲案件，隨身攜帶管制品，民國110年假釋出獄後，即在彰化縣員林市1處平房私自改造及販售改造手槍、子彈。

專案小組聲請搜索票獲准後，即申請彰化縣警察局保安警察隊霹靂小隊隨行動執行。周男日前被埋伏警力包圍，他身上藏有爆裂物及爆裂物遙控器，拒不配合，並威脅引爆爆裂物，最後遭警方壓制，遙控器才從手上脫離，警方在其外套口袋取出爆裂物。

全案起出長短槍4枝、子彈86顆、爆裂物17組、手榴彈5顆及改造槍枝工具一批等證物，經警方詢問後依涉嫌槍砲彈藥刀械管制條例移送彰化地檢署偵辦，17日遭檢察官起訴。

員林分局長吳詠傑指出，該嫌犯於101年間涉襲警妨害公務罪嫌，服刑8年多假釋出獄後，又從事非法槍械改造，嚴重擾亂社會治安，專案小組經長期跟監才發現人犯藏身處，且身上帶有槍枝，在圍捕時成員均繃緊神經，順利將嫌犯查緝到案。