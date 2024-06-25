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男遭圍捕威脅引爆爆裂物 警方壓制移送法辦

中央社／ 彰化縣25日電

綽號「阿超」周姓男子販售改造手槍，平時槍不離身，彰化海巡及警方日前展開圍捕時，周男更威脅引爆爆裂物，幸遭警方壓制，全案依違反槍砲彈藥刀械管制條例移送地檢署偵辦。

海巡署偵防分署彰化查緝隊與彰化縣警察員林分局今天發布新聞稿，指日前接獲線報，稱周男改造槍砲並販賣給不特定人士，彰化查緝隊與員林分局共組專案小組，報請台灣彰化地方檢察署檢察官廖偉志指揮偵辦。

專案小組經數月跟監蒐證，發現周姓男子曾涉犯殺人、毒品及槍砲案件，隨身攜帶管制品，民國110年假釋出獄後，即在彰化縣員林市1處平房私自改造及販售改造手槍、子彈。

專案小組聲請搜索票獲准後，即申請彰化縣警察局保安警察隊霹靂小隊隨行動執行。周男日前被埋伏警力包圍，他身上藏有爆裂物及爆裂物遙控器，拒不配合，並威脅引爆爆裂物，最後遭警方壓制，遙控器才從手上脫離，警方在其外套口袋取出爆裂物。

全案起出長短槍4枝、子彈86顆、爆裂物17組、手榴彈5顆及改造槍枝工具一批等證物，經警方詢問後依涉嫌槍砲彈藥刀械管制條例移送彰化地檢署偵辦，17日遭檢察官起訴。

員林分局長吳詠傑指出，該嫌犯於101年間涉襲警妨害公務罪嫌，服刑8年多假釋出獄後，又從事非法槍械改造，嚴重擾亂社會治安，專案小組經長期跟監才發現人犯藏身處，且身上帶有槍枝，在圍捕時成員均繃緊神經，順利將嫌犯查緝到案。

員林 警察

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