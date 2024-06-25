加油後車輛突起火 中市警消迅速撲滅有驚無險

台中市西屯區台灣大道4段的一家加油站，今天凌晨有車輛在加油後突然起火燃燒，警消據報迅速到場控制及撲滅火勢，僅車輛受損，未擴大災情。

台中市政府警察局第六分局協和派出所於25日凌晨0時7分許接獲報案，西屯區台灣大道4段的一家加油站發生車輛自燃案件，警方火速趕往現場，持滅火器控制火勢，爭取黃金時間；消防隊抵達後將火勢撲滅，所幸未造成人員受傷。

警方初步了解，何姓女子（24歲）駕駛車輛前往加油，加油後車輛引擎蓋處突然起火燃燒，急忙逃出車輛。協和所員警獲報後，約1分鐘火速趕到現場，見車輛在加油站火勢猛烈，恐釀成大禍，所長林崎嵩立即使用滅火器滅火，有效控制火勢擴散。

警方表示，在控制火勢後，員警同時於周邊管制秩序維護安全，火勢在警消共同努力下順利撲滅，僅車輛財損未擴大災情，也沒有造成人員受傷。