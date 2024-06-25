台中家長大街推踹拖行…男童一路哭喊網議論 警：已通報

昨天網路平台「Threads」流傳一段影片，一名男家長在騎機車時，與疑為其兒子的男童，發生爭執，過程中家長以手推、腳踹的方式，推擠男童，過程中男童不斷哭喊，家長隨後騎著機車載走另名女童，丟下男童，男童哭喊「不要走」，影片都被路人拍下，發布到網路平台；第三警分局表示，此案未接獲報案，因網路影片曝光後，已釐清當事人身分，通報社會局續處。

第三警分局表示，有關傳疑似有家長不當管教案，分局在案發時段未接獲相關報案，經檢視影片內容積極追查，已查明確認相關當事人身分，查本案係父親疑因情緒不穩，因而有不當管教情事發生，已告知孩童母親相關權利，母親表示目前暫不提出告訴及申請保護令，警方將依職權通報主管機關續處。 台中市南區有家長疑似不當管教男童，有民眾拍下影片後上傳網路。圖／摘自Threads 台中市南區有家長疑似不當管教男童，有民眾拍下影片後上傳網路。圖／摘自Threads