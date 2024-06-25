影／高雄貨車沒綁好滾落水泥漆 4機車騎士打滑摔慘

1輛貨車昨天載運水泥漆，經過高雄市鳳山區，轉彎時車斗上的水泥漆掉落，造成路過的4名機車騎士打滑摔傷，警方處理車禍後，對貨車司機開罰，並請由環保局協助清洗路面，避免再生事故。

警方表示，昨天上午9時許，胡姓男子（62歲）駕駛貨車，經過鳳山區中山東路與鳳林路口，沿鳳林路左轉中山東路，車上所載5桶白色水泥漆掉落地面，導致後方4輛機車打滑摔倒，4名機車騎士劉姓男子（68歲）和黃姓（28歲）、李姓（33歲）、孫姓（28歲）等3名女子摔車受傷，其中孫姓女子右腳擦、挫傷，送大東醫院治療，其餘機車騎士四肢擦傷，已無大礙。

警方因車禍現場，路面油漆汙漬可能再令其他騎士摔車受傷，立即封阻車道，通知環保局派員協助清洗路面，才讓路面回復原狀。