嘉市轎車撞華興橋墩駕駛無心跳 女護理師下班路過跪地幫搶救

今天凌晨有名年約40歲駕駛開車行經嘉義縣市交界華興橋不明原因自撞橋墩，車頭變形，男子重傷坐在駕駛座內待援。嘉義縣市消防局獲報趕往搶救，有名剛從嘉基醫院下班經過護理師也加入搶救，協助男子送醫，但仍回天乏術。詳細肇事原因警方調查中。

嘉義市消防局在凌晨1點53分獲報，華興橋前有事故發生，即派遣第二消防大隊後湖分隊人車趕往，救護人員抵達現場時，為汽車自撞安全島，強大撞擊力道讓車頭嚴重變形，車體零件四處噴散，地面漏下大片機油，男性傷者年約40歲，坐在駕駛座呈現OHCA(到院前心肺功能停止)狀態，已到場嘉義縣消防局民雄消防分隊人員急救中。