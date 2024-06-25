影／台中婦北屯開車疑闖紅燈 車身被撞凹送醫身亡
台中市王姓女子在今天清晨5時許，開車行經北屯區旱溪東路時，疑似闖紅燈，遭另輛開車行駛在太原路的劉姓女子撞上，兩車在十字路口發生碰撞後，王女左側車身被撞凹，王女有多處擦挫傷，救護車到場時，已無生命跡象，經送醫急救後，仍宣告不治。
經查，王姓女子（65歲）在今天清晨5時許，開車沿旱溪東路由南往北直行，劉姓女子（57歲）則是開車沿太原路由西往東直行，雙方在十字路口發生碰撞，王女車碰撞後再跨越中央分隔島，碰撞路邊停放兩輛車。
王女在救護車到場檢傷，發現全身多處擦撞傷、無呼吸心跳，送醫救護不治死亡，劉女則是全身多處輕微擦挫傷，無生命危險，劉女酒精濃度是0，王女酒精濃度則需報請檢察官抽血檢驗，此案初判疑為王女闖紅燈，詳細的肇事原因，有待後續調查釐清。
第五警分局呼籲，用路人行經路口應遵守號誌並減速慢行，隨時注意車前狀況，避免危險發生。
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