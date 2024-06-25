84歲老翁彰北運動中心溺水不治 彰化縣府啟動調查

84歲莊姓老翁昨天下午到彰化市彰北運動中心游泳時溺水，一度到院無呼吸心跳，經彰化基督教醫院搶救後，已經恢復心跳，不過，經搶救後仍然不治，至於是否另有疾病，仍待調查。縣府教育處表示，已連繫責成廠商依契約妥善處理。

昨天下午3時43分至46分許，莊姓老翁在彰北國民運動中心游泳池溺水，經彰北救生員發現已無呼吸心跳，經CPR(心肺復甦術)救援，後由救護人員接手CPR，並送往彰化基督教醫院急救。

彰基表示，莊姓老翁送來彰基急診，經CPR後，4時10分有救回及恢復心跳，昏迷指數3分，因狀況危急，經再做CPR，最後仍在昨晚9時不治。

位在彰化市建國路的彰北運動中心是2015年12月4日完工啟用試營運，彰化縣政府以OT案委託中州學校財團法人營運管理，因中州學校財團法人財務困難，經教育部宣告解散及八年營運契約到期，去年12月11日後期滿退出營運，目前縣府重新招商中，並由縣府委外暫時經營。