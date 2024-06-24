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美籍印度裔AI學霸墾丁溺斃 清大師生不捨：才剛去台南玩

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導

屏東縣墾丁船帆石發生溺水事件，清華大學資工系的美籍印度裔外籍生羅瑞谷（22歲）今天下午在墾丁溺水送醫不治，消息傳回校園，老師及同學都很難過。清大全球處已聯上羅生的父親，家人會儘快從印度趕來台灣處理羅生的身後事。

「他的成績非常好，好幾科都是98、99分，跟同學相處也十分融洽，之前還一起去台南玩。怎麼會發生這樣的意外？我真的不能相信！」羅瑞谷的指導教授李政崑老師表示，羅瑞谷是去年9月入學、現正攻讀碩士學位的學位生，主要研究AI編譯器，前幾天還跟他在線上討論，沒想到今天是暑假的第一天，就發生憾事。

清大表示，在羅生家長抵台之前，清華大學將派員到墾丁，協助遺體相驗及保險等後續事宜。教育部南部校安中心屏東縣聯絡處及美國在台協會（AIT）也都會派員協助。

屏東縣墾丁船帆石發生溺水事件，清華大學資工系的美籍印度裔外籍生羅瑞谷（22歲）今天下午在墾丁溺水送醫不治。圖／屏東縣消防局提供
屏東縣墾丁船帆石發生溺水事件，清華大學資工系的美籍印度裔外籍生羅瑞谷（22歲）今天下午在墾丁溺水送醫不治。圖／屏東縣消防局提供

墾丁 屏東縣 清大

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