北市1公車遭不明人士開走 鑰匙留車上…駕駛回頭不見了
台北市發生公車疑似遭竊事件，公運處表示，這輛公車昨天停在大都會客運總站停車場內時，有不明人士趁著駕駛員不在車上逕自開走，已通知業者善盡鑰匙保管責任。
台北市公運處業務稽查科長郭献文接受媒體電訪表示，大都會客運1輛299路線公車在昨天疑似遭竊，這輛公車當時停在大都會總站停車場裡面，駕駛員將鑰匙留在車上暫時離開，回來後就發現車輛遭不明人士開走，立即報警處理。
他說，業者循著車輛行駛軌跡，約半小時就將公車找回來，並將影像及證據交給警方處理，目前正以竊盜罪偵辦中。
至於是否會對業者開罰，郭献文指出，這次應是台北市首度發生類似事件，已向各家公車業者要求善盡車輛鑰匙保管責任，暫時以行政指導為主。
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言