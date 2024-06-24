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北市1公車遭不明人士開走 鑰匙留車上…駕駛回頭不見了

中央社／ 台北24日電

北市發生公車疑似遭竊事件，公運處表示，這輛公車昨天停在大都會客運總站停車場內時，有不明人士趁著駕駛員不在車上逕自開走，已通知業者善盡鑰匙保管責任。

台北市公運處業務稽查科長郭献文接受媒體電訪表示，大都會客運1輛299路線公車在昨天疑似遭竊，這輛公車當時停在大都會總站停車場裡面，駕駛員將鑰匙留在車上暫時離開，回來後就發現車輛遭不明人士開走，立即報警處理。

他說，業者循著車輛行駛軌跡，約半小時就將公車找回來，並將影像及證據交給警方處理，目前正以竊盜罪偵辦中。

至於是否會對業者開罰，郭献文指出，這次應是台北市首度發生類似事件，已向各家公車業者要求善盡車輛鑰匙保管責任，暫時以行政指導為主。

299路線公車示意圖。聯合報系資料照片／記者周志豪攝影
299路線公車示意圖。聯合報系資料照片／記者周志豪攝影

公車 北市 鑰匙

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