車主狂收罰單一看照片「不是自己」 盜車號23歲男約會中被逮
桃園一名陳姓男子近日在網路PO文，抱怨莫名收到4張超速罰單，但照片並不是自己，才發現號牌遭他人盜用還違規；對此警方在網路上看到貼文後主動追查，昨下午在桃園區發現該輛盜用機車，23歲劉姓騎士載著女友遭警方攔下，還一頭霧水反問員警，事後得知是因為盜用號牌被抓包，百口莫辯，全案依法移請偵辦，同時可處最高1萬800元罰鍰。
桃園警分局龍安派出所員警前日執行網路巡邏時，在某交通討論社群發現一名陳姓網友PO文抱怨，指出日前收到3張超速、1張嚴重超速罰單，但都不是自己的機車，也不是自己騎的，結果一看照片是另一名騎士身影，才發現自己的車輛號牌遭盜用，並希望在大園一帶活動的民眾，能替他留意這輛機車。
對此警方主動追查，發現該騎士大多於大園、桃園一帶活動，結果員警昨下午3點多巡邏時，在桃園區中山路發現該名騎士，立即尾隨將他攔下，當下該名23歲劉姓男子載著女友，被員警攔下還一頭霧水，問員警是否要酒測？下秒員警查詢劉男的號牌問題，劉男當場支吾其詞。
經了解，劉男先前因超速違規被吊扣機車號牌，為求上下班方便，動歪腦筋請人製作一面假車牌懸掛，但因經常性超速違規，害原車主收了多張罰單而露餡，全案依法移請偵辦，同時依道路交通管理處罰條例第12條1項3款舉發。
事後正在離島工作的陳姓原PO，接到員警通知後表示非常高興，自己還沒來得及報案，警察就已經主動追查並將對方查獲，肯定員警的熱忱積極。警方呼籲，汽機車駕駛人懸掛偽造車牌已觸法，同時可處3600元以上、1萬800元以下罰鍰，切勿貪圖方便而得不償失。
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