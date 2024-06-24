快訊

南韓鋰電池工廠大火增至22死 罹難者「多為陸籍人士」已難辨身分

外資賣超台股451億…前十名個股曝光 最多竟是這檔面板股

上市案「胎死腹中」 證交所公告：撤銷與科科科技簽訂之上市契約

聽新聞
test
0:00 / 0:00

彰北運動中心84歲老翁溺水無呼吸心跳 CPR救回仍昏迷

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導

彰化市彰北運動中心游泳池今天下午有一名84歲莊姓老翁溺水，到院一度無呼吸心跳，經彰化基督教醫院搶救後才恢復心跳，仍在搶救中。莊姓老翁是否另有疾病才溺水，有待調查。

據了解，今天下午3時47分許，莊姓老翁在游泳池時，不慎溺水，現場人員發現後，立即將他救上來，對他CPR急救，後續由救護車送彰基就醫，到院前無呼吸心跳。

彰基表示，這名老翁是下午4時6分送來彰基急診，經CPR後，4時10分有救回及恢復心跳，但人未清醒，目前昏迷指數還是3分，目前正在做腦部電腦斷層和胸部檢查。

位在彰化市建國路的彰北運動中心是2015年12月4日完工啟用試營運，彰化縣政府以OT案委託中州學校財團法人營運管理，因中州學校財團法人財務困難，經教育部宣告解散及八年營運契約到期，去年12月11日後期滿退出營運，目前縣府重新招商中，並由縣府暫時經營。

目前彰北運動中心是下午2時到4時，65歲以上免費；對於彰北運動中心今天下午發生老翁溺水案件，縣府教育處表示仍在調查中。

彰化市彰北運動中心游泳池今天下午有一名84歲莊姓老翁弱水，一度到院無呼吸心跳，經彰化基督教醫院搶救後，已經恢復心跳。圖／民眾提供
彰化市彰北運動中心游泳池今天下午有一名84歲莊姓老翁弱水，一度到院無呼吸心跳，經彰化基督教醫院搶救後，已經恢復心跳。圖／民眾提供
彰化市彰北運動中心游泳池今天下午有一名84歲莊姓老翁弱水，一度到院無呼吸心跳，經彰化基督教醫院搶救後，已經恢復心跳。圖／民眾提供
彰化市彰北運動中心游泳池今天下午有一名84歲莊姓老翁弱水，一度到院無呼吸心跳，經彰化基督教醫院搶救後，已經恢復心跳。圖／民眾提供

彰化 游泳池 溺水

延伸閱讀

7旬男遊觀音瀑布突昏倒 消防CPR送醫仍不治

墾丁船帆石今插紅旗禁游泳戲水 清大22歲美籍交換生溺水不治

九旬失智老翁台中尋過世姊 霧峰警協同鐵路警聯手送他返新北

影／汐止傳通緝犯拒檢駕車逃遭壓制竟口吐白沫！警CPR急救仍不治

相關新聞

墾丁船帆石今插紅旗禁游泳戲水 清大22歲美籍交換生溺水不治

炎炎夏日，海邊戲水人潮多，屏東縣消防局今下午1點11分接獲報案，恆春鎮船帆石海域1名遊客戲水失聯，消防人員到場，溺者22...

愛子送貨遭捲揚機砸死 父母求償數百萬僅獲賠2500元

高雄何姓男子3年前送貨時被捲揚機砸死，何男父母喪子後，認為派工的建材行、五金行及出借捲揚機的洪男有疏失，對建材行求償25...

7旬婦人疑闖平交道遭撞身亡 台南到永康間列車受影響

台鐵113次列車今中午12點多行經台南永康至台南車站間，發生平交道事故，1名年約70歲婦人疑闖入鐵路平交道，且走在鐵軌上...

北市地政局測量員遭蜂螫臉、頸、手送醫 動保處研判游離巡邏蜂隻

台北市地政局1名男測量員今天在內湖山區工作時，突遭蜂群螫傷其右臉頰、右頸及右手臂，台北市消防局獲報後協助送醫治療，台北市...

彰北運動中心84歲老翁溺水無呼吸心跳 CPR救回仍昏迷

彰化市彰北運動中心游泳池今天下午有一名84歲莊姓老翁溺水，到院一度無呼吸心跳，經彰化基督教醫院搶救後才恢復心跳，仍在搶救...

影／中央公園改裝機車暗夜競駛「躺著飆車」 台中警抓4車送辦

台中中央公園附近啟航路在昨天凌晨有大批改裝機車聚集，在現場競駛，有民眾拍下影片後，上傳網路爆料，市警六分局表示，昨天獲報...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。