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彰北運動中心84歲老翁溺水無呼吸心跳 CPR救回仍昏迷
彰化市彰北運動中心游泳池今天下午有一名84歲莊姓老翁溺水，到院一度無呼吸心跳，經彰化基督教醫院搶救後才恢復心跳，仍在搶救中。莊姓老翁是否另有疾病才溺水，有待調查。
據了解，今天下午3時47分許，莊姓老翁在游泳池時，不慎溺水，現場人員發現後，立即將他救上來，對他CPR急救，後續由救護車送彰基就醫，到院前無呼吸心跳。
彰基表示，這名老翁是下午4時6分送來彰基急診，經CPR後，4時10分有救回及恢復心跳，但人未清醒，目前昏迷指數還是3分，目前正在做腦部電腦斷層和胸部檢查。
位在彰化市建國路的彰北運動中心是2015年12月4日完工啟用試營運，彰化縣政府以OT案委託中州學校財團法人營運管理，因中州學校財團法人財務困難，經教育部宣告解散及八年營運契約到期，去年12月11日後期滿退出營運，目前縣府重新招商中，並由縣府暫時經營。
目前彰北運動中心是下午2時到4時，65歲以上免費；對於彰北運動中心今天下午發生老翁溺水案件，縣府教育處表示仍在調查中。
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