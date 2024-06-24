影／中央公園改裝機車暗夜競駛「躺著飆車」 台中警抓4車送辦

台中中央公園附近啟航路在昨天凌晨有大批改裝機車聚集，在現場競駛，有民眾拍下影片後，上傳網路爆料，市警六分局表示，昨天獲報後員警趕到查處，現場聚集車輛已鳥獸散，僅查獲4輛改裝機車，將通報環保局檢測，另外有涉犯在道路競駛、觸犯公共危險罪部分，將調閱監視器依法偵辦。

有網友在網路社群「記者爆料網」發布影音，有大批改裝機車在西屯區中央公園附近的啟航路競駛，除了發出惱人噪音之外，部分機車騎士沒戴安全帽，甚至以躺著的方式，騎乘機車，看起來險象環生，但幸好沒有造成其他用路人受傷。

第六警分局表示，此案在23日凌晨2時接獲民眾報案，西屯區啟航路有改裝車妨害安寧情事，獲報後火速派員前往現場查處，攔查4輛改裝車輛並通報環保局，飆車競速部分，除依掣單重罰外，另依公共危險罪嫌送辦。

六分局指出，西屯所員警到達現場時，並未發現有競速行為，於周邊加強巡邏，攔查發現張姓男子（23歲）等4輛機車改裝排氣管，依規定通報環保局裁處。

另外有關影片中，2輛以上車輛在道路上競駛、競技者，依道路交通管理處罰條例第43條第3項，處3萬元以上9萬元以下重罰，且於道路上以危險方式駕駛之行為，致生往來之危險，依刑法公共危險罪移送台中地檢署偵辦。