竹縣康林國際公司機車停放區濃煙竄天 約60輛機車燒毀

新竹縣湖口鄉興安街一間公司戶外機車停放區今天下午突發生機車火警，濃煙竄天，縣消防局派遣工業及山崎車組共5車10人前往搶救，現場約有60部機車遭火勢波及延燒，消防人員出3水線撲滅火勢，幸搶救快速未延燒周邊建築物，也無人員受傷受困。

縣消防局指出，火場為國內知名外勞人力仲介的康林國際事業有限公司，所設置的戶外臨時停車場機車停放區，停放100多部機車，大部分是電動機車，損失待查估，相關起火原因正由火調人鑑定中。

由於今天烈日高溫又悶熱，新竹縣湖口鄉最高溫攝氏33度，火警是否與電動機車或是電充等有關？對此，消防局表示，尚待火調人員進一步鑑定調查；新湖警分局也表示將調閱監視器畫面追查火警原因。

另外，隨著電動機車的普及，電池也增加了火災風險，消防局呼籲民眾應選購合格產品，購買時務必選擇通過國家認證的電動機車及電池，確保產品質量和安全；電池的安裝應由專業人員進行，以避免因安裝不當而引發安全隱患。