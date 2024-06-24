快訊

南韓鋰電池工廠大火增至22死 罹難者「多為陸籍人士」已難辨身分

外資賣超台股451億…前十名個股曝光 最多竟是這檔面板股

上市案「胎死腹中」 證交所公告：撤銷與科科科技簽訂之上市契約

北市地政局測量員遭蜂螫臉、頸、手送醫 動保處研判游離巡邏蜂隻

中央社／ 台北24日電

北市地政局1名男測量員今天在內湖山區工作時，突遭蜂群螫傷其右臉頰、右頸及右手臂，台北市消防局獲報後協助送醫治療，台北市動保處研判周遭無蜂巢，應為游離巡邏蜂隻。

消防局今天上午10時9分獲報，指內湖區康樂街附近的內溝山步道發生蜂隻螫人事件，立即派員到場處理，發現傷者為地政局測量員，在執行衛星定位測量工作途中，不慎遭蜂隻螫傷其右臉頰、右頸和右手臂，意識清醒，隨即協助送台北市立聯合醫院忠孝院區治療。

動保處告訴中央社記者，捕蜂捉蛇委外廠商上午10時13分接獲通報後，立即趕赴現場並於上午10時30分抵達，經勘查案發現場和周遭環境，都未發現蜂巢，初判應是遭游離巡邏蜂隻螫傷。

動保處提醒，盛夏季節蜂蛇活動頻繁，民眾應多加留心，若有捕蜂捉蛇需求可撥打1999，並告知轉接動保處捕蜂捉蛇專線。

蜜蜂情境示意圖。圖／Ingimage
蜜蜂情境示意圖。圖／Ingimage

內湖 北市 捕蜂捉蛇

延伸閱讀

大雨炸雙北！北市雙溪發布災防告警 士林雨量驚人

疑害貓咪低血鉀死亡 新北：飼料送驗結果合格

台牌貓飼料釀死傷？新北送驗結果出爐 2原因開罰6萬

9貓疑吃同款飼料低血鉀釀死 動保處：持續調查

相關新聞

墾丁船帆石今插紅旗禁游泳戲水 清大22歲美籍交換生溺水不治

炎炎夏日，海邊戲水人潮多，屏東縣消防局今下午1點11分接獲報案，恆春鎮船帆石海域1名遊客戲水失聯，消防人員到場，溺者22...

愛子送貨遭捲揚機砸死 父母求償數百萬僅獲賠2500元

高雄何姓男子3年前送貨時被捲揚機砸死，何男父母喪子後，認為派工的建材行、五金行及出借捲揚機的洪男有疏失，對建材行求償25...

7旬婦人疑闖平交道遭撞身亡 台南到永康間列車受影響

台鐵113次列車今中午12點多行經台南永康至台南車站間，發生平交道事故，1名年約70歲婦人疑闖入鐵路平交道，且走在鐵軌上...

北市地政局測量員遭蜂螫臉、頸、手送醫 動保處研判游離巡邏蜂隻

台北市地政局1名男測量員今天在內湖山區工作時，突遭蜂群螫傷其右臉頰、右頸及右手臂，台北市消防局獲報後協助送醫治療，台北市...

彰北運動中心84歲老翁溺水無呼吸心跳 CPR救回仍昏迷

彰化市彰北運動中心游泳池今天下午有一名84歲莊姓老翁溺水，到院一度無呼吸心跳，經彰化基督教醫院搶救後才恢復心跳，仍在搶救...

影／中央公園改裝機車暗夜競駛「躺著飆車」 台中警抓4車送辦

台中中央公園附近啟航路在昨天凌晨有大批改裝機車聚集，在現場競駛，有民眾拍下影片後，上傳網路爆料，市警六分局表示，昨天獲報...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。