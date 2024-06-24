北市地政局測量員遭蜂螫臉、頸、手送醫 動保處研判游離巡邏蜂隻

台北市地政局1名男測量員今天在內湖山區工作時，突遭蜂群螫傷其右臉頰、右頸及右手臂，台北市消防局獲報後協助送醫治療，台北市動保處研判周遭無蜂巢，應為游離巡邏蜂隻。

消防局今天上午10時9分獲報，指內湖區康樂街附近的內溝山步道發生蜂隻螫人事件，立即派員到場處理，發現傷者為地政局測量員，在執行衛星定位測量工作途中，不慎遭蜂隻螫傷其右臉頰、右頸和右手臂，意識清醒，隨即協助送台北市立聯合醫院忠孝院區治療。

動保處告訴中央社記者，捕蜂捉蛇委外廠商上午10時13分接獲通報後，立即趕赴現場並於上午10時30分抵達，經勘查案發現場和周遭環境，都未發現蜂巢，初判應是遭游離巡邏蜂隻螫傷。

動保處提醒，盛夏季節蜂蛇活動頻繁，民眾應多加留心，若有捕蜂捉蛇需求可撥打1999，並告知轉接動保處捕蜂捉蛇專線。