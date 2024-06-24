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三峽9個屁孩深夜街頭械鬥 疑因少女挑撥前現任男友

聯合報／ 記者林昭彰／新北即時報導

新北市三峽區國慶路捷運工地昨晚10時許，發生9名青少年分持鋁棒、鐵棍、辣椒水械鬥，短暫激烈鬥毆一哄而散，造成4人受傷就醫，警方5小時內將所有人帶回派出所，初步調查疑因16歲少女挑撥前、現任男友釀成衝突。

據了解，少女先後和彼此認識的16歲吳姓、17歲嚴姓少年交往，2個男生日前在通訊軟體激烈爭吵、互嗆輸贏，前任男友吳姓少年懷疑是少女刻意挑撥是非，藉故找他們談和解，事實上備妥鋁製球棒、辣椒水，準備教訓現任男友嚴姓少年。

吳於昨天晚上10時許，夥同17歲鍾姓、林姓少年共3人，埋伏在三峽區國慶路等候，其實對方嚴姓少年也明白來者不善，另外找了5個人助陣，其中2名成人、3名少年，包含女友共7個人赴約。

雙方見面話不投機立刻開打，頓時辣椒水、鋁棒、鐵棍、安全帽全都當成武器展開混戰，少女站在一旁觀戰，

短暫鬥毆之後，甲方只有3人，快閃逃離，乙方7人當中3人受傷，沒有再追。目擊民眾拿出手機錄下鬥毆過程，上傳網路。

警方獲報趕抵時，眾人已經鳥獸散，事後調閱監視器找人，5小時內將10人全部帶回派出所調查，除了少女沒有動手，其餘9人警詢後依妨害秩序、傷害罪嫌分別移送新北地檢署和少年法庭。

新北市三峽區國慶路捷運工地昨晚10時許，發生9名青少年分持鋁棒、鐵棍、辣椒水械鬥，短暫激烈鬥毆一哄而散，造成4人受傷就醫。路人錄影上傳網路平台。圖／翻攝黑色豪門企業
新北市三峽區國慶路捷運工地昨晚10時許，發生9名青少年分持鋁棒、鐵棍、辣椒水械鬥，短暫激烈鬥毆一哄而散，造成4人受傷就醫。路人錄影上傳網路平台。圖／翻攝黑色豪門企業
新北市三峽區國慶路捷運工地昨晚10時許，發生9名青少年分持鋁棒、鐵棍、辣椒水械鬥，短暫激烈鬥毆一哄而散，造成4人受傷就醫。路人錄影上傳網路平台。圖／翻攝黑色豪門企業
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辣椒水 鬥毆

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