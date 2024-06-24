多人停紅燈目擊！台北橋下男墜落堤防 死者竟是永和分局30歲警員
新北市三重區昨晚有1名30歲王姓男子，不明原因攀爬台北橋下堤防，從大約3層樓高的圍牆墜落送醫不治，身分竟是永和分局得和派出所警員。他是從永和到三重與朋友聚餐之後發生意外；數名機車騎士停等紅燈目擊墜落過程。
據了解，王姓警員昨天從永和搭計程車到三重找朋友，聚餐之後大約晚上9點多，獨自走路到淡水河堤防邊、靠近台北橋下方的環河北路，目擊者看見他走路跌倒之後起身，從長元抽水站旁斜坡攀爬至堤頂圍牆。
大約3層樓高圍牆表面長滿爬藤植物，很難站得穩，沒多久王姓警員即墜落，位置在台北橋的下橋匝道口，他剛好跌落路燈下方，當時有3輛機車在旁邊停等紅燈目擊，也有路過的機車騎士看見，趕緊報案。
救護車連忙將王姓警員送到新北市立三重醫院，急救1個多小時後，晚間10時52分仍因頭部重創傷重不治。三重警分局鑑識人員勘察採證，並未發現其他可疑跡證，初步排除外力介入，初步研判是失足墜落，但攀爬堤防高牆的原因不明。
王姓警員的父親在雲林縣務農，接到通知連夜北上，他表示兒子最近工作、生活正常，沒聽說遇到什麼困難，無從推測為何會攀爬堤防圍牆。警方依規定報請檢察官司法相驗，另將再調閱路口監視器、尋找路過車輛提供行車記錄器影像，進一步調查釐清。
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