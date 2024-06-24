墾丁船帆石今插紅旗禁游泳戲水 清大22歲美籍交換生溺水不治
炎炎夏日，海邊戲水人潮多，屏東縣消防局今下午1點11分接獲報案，恆春鎮船帆石海域1名遊客戲水失聯，消防人員到場，溺者22歲美籍男子由水上活動業者拉到岸邊急救，送醫不治。墾丁國家公園管理處指出，今上午船帆石沙灘插紅旗，禁止游泳戲水。據了解，溺者是清華大學美籍交換學生。
現場協助救援的水上活動教練、輕鬆一下阿久教練說，當時救生員發現溺者下去救援，他經由水上活動業者通知他，有人溺水，趕緊出動救援，把人員拉上岸，拉上岸後得知還有一人未上岸，經10多分鐘搜尋，旁邊浪區發現另名溺者。
據了解，現場同行有9人，6男3女，其中一人疑因被離暗流沖走，抱著岩石獲救。另一人尋獲時已失去生命跡象；送醫不治者是美籍印度裔22歲清華大學交換生。
墾管處為維護非颱風天的遊客水上活動安全，10年前公告實施墾丁國家公園岸際海域活動管理作業要點，持續浪高1公尺插紅旗禁止游泳和戲水、超過1.5公尺禁止浮潛和岸潛、超過2公尺時禁止水上摩托車活動及拖行載具，平均風力5級或陣風達7級以上，除衝浪活動外，禁止從事非動力各式充氣式浮具活動；今天上午船帆石海域插上紅旗示警。
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