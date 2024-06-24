水費未繳簡訊一點擊6萬飛了 刑事局：認明官方111短碼

詐騙集團假冒台灣自來水或台灣電力公司發送釣魚簡訊，以水費或電費未繳，誘使點擊網址填寫信用卡資料盜刷。刑事局說，台水、台電已由政府專屬簡訊平台發送短碼「111」簡訊，民眾應認明「111」才是官方簡訊。

近期有民眾收到自稱台水簡訊，內容指「水費395元逾期未繳，將終止供水」，要求支付欠款，民眾依指示點擊簡訊內網址開啟網頁填寫信用卡資料，遭盜刷6萬元。

刑事局表示，台水、台電配合數位部推行「111」短碼簡訊政策，今年1月起由政府專屬簡訊平台發送短碼「111」簡訊，且台水、台電催繳簡訊不會提供網址。