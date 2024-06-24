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兒剛買的角落生物扭蛋機轉眼遭竊 新北父怒報警揪竊嫌
新北市54歲余姓男子昨天下午帶小孩至永和比漾廣場遊玩，余男小孩將剛購買價值1600元的角落生物扭蛋機放在遊戲機台旁椅子上，不料玩完遊戲回頭一看卻發現手提袋內的扭蛋機遭竊，只剩下空紙袋留在原處，余男將遭遇PO上臉書社團我是永和人並報警。永和警方獲報後調閱監視器，目前已鎖定犯嫌正積極追緝中。
余姓男子昨天在臉書社團我是永和人PO文稱，在永和比漾廣場4樓影城的遊戲機台遊玩時，小孩購買的價值1600元的角落生物扭蛋機被偷。余男向警方表示，在玩遊戲機時，將裝有角落生物扭蛋機及1盒貼紙的紙袋放在遊戲機台的椅子上，接著到隔壁的遊戲機台遊玩，回頭竟發現手提袋內的扭蛋被人偷走，僅留下空紙袋。
永和分局新生派出所獲報後依規定受理，並調閱監視器清查竊嫌偷竊過程及行蹤，將待釐清竊嫌身分後盡速查緝到案。
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