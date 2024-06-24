愛子送貨遭捲揚機砸死 父母求償數百萬僅獲賠2500元

高雄何姓男子3年前送貨時被捲揚機砸死，何男父母喪子後，認為派工的建材行、五金行及出借捲揚機的洪男有疏失，對建材行求償255萬元，並要建材行、五金行及洪男連帶賠償父母各146萬元、216萬元，法院審理後，認為何男與建材行僅是承攬契約，僅判建材行需賠當天工資2500元，其餘免賠。

判決指出，何男3年前接下建材行工作，從嘉義將石塑木等材料運到高雄的五金行，當時洪男將捲揚機裝在五樓牆上，何男送到五金行樓下後，五金行的業者請何將貨物搬到樓上。

何男利用5樓的捲揚機，要將石塑木吊上樓，卻因捲揚機使用不當，吊勾、鋼索從樓上下墜，當場擊中何男頭部、頸部，何送醫急救後雖恢復意識，但2個月後仍因傷重喪命。

何男父母喪子後，認為派工的建材行、五金行及出借捲揚機的洪男有疏失，對建材行、五金行及洪男提告，檢方偵結後，認定建材行、五金行及洪男均無疏失，處分不起訴。

事後何男父母認為建材行、五金行業者及出借捲揚機的洪男仍要負責，改走民事求償，對建材行求償255萬元，並要建材行、五金行及洪男連帶賠償父母各146萬元、216萬元。

法院審理時，建材行認為他與何男僅是承攬契約關係，非勞動契約關係，死亡與他們無關，不需賠償；五金行業者則認無過失，洪則稱他是將捲揚機借給五金行，沒辦法注意何男如何使用該部機器。

法官依據建材行主管證詞，認為何男僅在建材行送貨件數較多時，才會被通知幫忙送貨，並採計件報酬收費，並不需要至公司打卡報到，何男貨車也是自有，因此兩方關係屬於承攬，而非勞動契約。

另外，建材行並未要求何男將貨物搬上樓，此件意外是何男於車上協助吊掛時，私下協助購物者搬運，並非承攬契約中的工作內容，因此父母無法請求建材行給予職業災害補償，僅能要求建材行給付當天工資。