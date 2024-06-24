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刺青師誘高雄男泰國打工變柬埔寨豬仔 親友付15萬獲釋

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

楊姓男子網路求職，經許姓刺青師遊說到泰國打工包吃包住，心動下應允，沒料，到機場拿到機票才知是去柬埔寨，想反悔卻被許等5人強逼上機，在當地博弈公司攬客，忍了2周，後親友付15萬獲釋；高市刑大警方蒐證後，5月逮許等人；另查出許背後有張姓男子撐腰的討債集團，再逮張、朱2人，其中4人遭法官裁定收押。

高雄市刑大偵四隊警方指出，去年10月底，楊姓男子（26歲）向警方報案指稱，在網路求職，見「待遇優厚，免經驗」的工作，於是和對方加line，和刺青師傅許姓男子（20歲）面談後，對方遊說他何不到泰國打工，可包吃、包住、包機票，他心動下答應對方。

許男指出，去年10月中出國時，原以為去泰國，沒想到，到了桃園機場辦出境，拿到機票才知去柬埔寨當豬仔，他當下反悔，但許男等5人在機場恐嚇、強逼他上機，他只好硬著頭皮搭機至柬埔寨。

許男說，在柬埔寨博弈公司工作，專門遊說會員下注，約工作近2周時間，實在受不了不見天日的日子，央求家人付了15萬元贖金，當月10底獲釋後返國報案。

警方根據許的報案資料追查，今年5月先逮獲許男及其手下杜姓男子等5人，另案追查出許的背後有張姓（23歲）、朱姓男子（21歲）撐腰，張另組暴力討債集團，威逼欠債10萬元的謝姓男子和5萬元的田姓男子還錢，否則要將其押往柬埔寨當豬仔。

警方循線於6月13日在台南、台中等地逮獲張、朱及郭姓男子（31歲）等3人，起出8支手機、電腦主機、空氣槍2枝、點鈔機、手銬等證物。

全案警詢後，依恐嚇、人口販運防制法、組織犯罪防制條例等罪嫌移送高雄地檢署偵辦；其中許、張、朱、郭等4人被法官裁定收押禁見。

高市刑大警方破獲逼被害人至柬埔寨當豬仔的許姓男子、張姓男子等犯罪集團成員，查扣作案工具。記者石秀華／翻攝
高市刑大警方破獲逼被害人至柬埔寨當豬仔的許姓男子、張姓男子等犯罪集團成員，查扣作案工具。記者石秀華／翻攝
高市刑大警方破獲逼被害人至柬埔寨當豬仔的許姓男子等犯罪集團成員，逮獲5嫌；圖為許男遭警方壓制。記者石秀華／翻攝
高市刑大警方破獲逼被害人至柬埔寨當豬仔的許姓男子等犯罪集團成員，逮獲5嫌；圖為許男遭警方壓制。記者石秀華／翻攝
高市刑大警方破獲逼被害人至柬埔寨當豬仔的許姓男子等犯罪集團成員，逮獲5嫌；圖為許等人強押被害人到柬埔寨當豬仔畫面。記者石秀華／翻攝
高市刑大警方破獲逼被害人至柬埔寨當豬仔的許姓男子等犯罪集團成員，逮獲5嫌；圖為許等人強押被害人到柬埔寨當豬仔畫面。記者石秀華／翻攝
高市刑大警方破獲逼被害人至柬埔寨當豬仔的許姓男子等犯罪集團成員，逮獲5嫌；再循線許男背後有張姓男子討債集團撐腰；圖為張男等人到謝姓男子住處討債畫面。記者石秀華／翻攝
高市刑大警方破獲逼被害人至柬埔寨當豬仔的許姓男子等犯罪集團成員，逮獲5嫌；再循線許男背後有張姓男子討債集團撐腰；圖為張男等人到謝姓男子住處討債畫面。記者石秀華／翻攝
高市刑大警方破獲逼被害人至柬埔寨當豬仔的許姓男子等犯罪集團成員，逮獲5嫌。記者石秀華／翻攝
高市刑大警方破獲逼被害人至柬埔寨當豬仔的許姓男子等犯罪集團成員，逮獲5嫌。記者石秀華／翻攝

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