刺青師誘高雄男泰國打工變柬埔寨豬仔 親友付15萬獲釋
楊姓男子網路求職，經許姓刺青師遊說到泰國打工包吃包住，心動下應允，沒料，到機場拿到機票才知是去柬埔寨，想反悔卻被許等5人強逼上機，在當地博弈公司攬客，忍了2周，後親友付15萬獲釋；高市刑大警方蒐證後，5月逮許等人；另查出許背後有張姓男子撐腰的討債集團，再逮張、朱2人，其中4人遭法官裁定收押。
高雄市刑大偵四隊警方指出，去年10月底，楊姓男子（26歲）向警方報案指稱，在網路求職，見「待遇優厚，免經驗」的工作，於是和對方加line，和刺青師傅許姓男子（20歲）面談後，對方遊說他何不到泰國打工，可包吃、包住、包機票，他心動下答應對方。
許男指出，去年10月中出國時，原以為去泰國，沒想到，到了桃園機場辦出境，拿到機票才知去柬埔寨當豬仔，他當下反悔，但許男等5人在機場恐嚇、強逼他上機，他只好硬著頭皮搭機至柬埔寨。
許男說，在柬埔寨博弈公司工作，專門遊說會員下注，約工作近2周時間，實在受不了不見天日的日子，央求家人付了15萬元贖金，當月10底獲釋後返國報案。
警方根據許的報案資料追查，今年5月先逮獲許男及其手下杜姓男子等5人，另案追查出許的背後有張姓（23歲）、朱姓男子（21歲）撐腰，張另組暴力討債集團，威逼欠債10萬元的謝姓男子和5萬元的田姓男子還錢，否則要將其押往柬埔寨當豬仔。
警方循線於6月13日在台南、台中等地逮獲張、朱及郭姓男子（31歲）等3人，起出8支手機、電腦主機、空氣槍2枝、點鈔機、手銬等證物。
全案警詢後，依恐嚇、人口販運防制法、組織犯罪防制條例等罪嫌移送高雄地檢署偵辦；其中許、張、朱、郭等4人被法官裁定收押禁見。
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