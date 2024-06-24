快訊

沒水準！顧客私帶「爬蟲類寵物」放醬料盤惹眾怒 壽司郎發聲明了

權值股回檔、台積電跌30元收940元 台股重挫439點收22,813點

國家警報響了！12縣市大雨特報 3縣市大雷雨、1區山區暴雨

大叔運動後忘記車停哪 父女找2小時 警10分鐘找到

聯合報／ 記者黃宣翰／台南即時報導

58歲胡姓男子昨天騎乘機車到台南市中西區活動中心打羽球，中午11點多結束準備返家時發現機車不見，到處尋找都未有所獲，他又聯絡女兒一同來尋找仍未果，加上當日氣溫炎熱，父女頂著酷熱溫度徒步找了2個多小時找不到，熱到受不了不得已只好報警求助，警員徒步方式巡視活動中心周邊，10分鐘即在活動中心附近的永福路發現胡男機車。

台南市警二分局南門派出所巡佐王智樑、警員魏文星，昨天下午1點多巡邏時接獲58歲胡姓男子報案，他表示上午8點多騎乘機車至中西區活動中心打羽球，11點多結束準備返家時發現機車不見，到處尋找都未有所獲，後又聯絡他女兒一同來尋找仍未果，加上當日氣溫炎熱，父女頂著酷熱溫度徒步找了2個多小時找不到，熱到受不了不得已只好至南門派出所報警求助。

王智樑、魏文星受理後仔細詢問胡男前來運動時的行車路徑，立即沿途調閱周遭監視器畫面，皆未發現機車有離去情形，研判胡男可能是忘記停放的位置，改以徒步方式巡視活動中心周邊，10分鐘後即在活動中心附近的永福路與府緯街口發現胡男機車，便通知前來領回。

員警並提醒胡男務必要留意自身的身體狀況，如果精神狀況較差，儘量避免過度運動，如情形久未改善，一定要及時就醫，切勿輕忽，最終他與女兒與員警留下合照留念，並不斷感謝員警熱心為民服務。

胡姓中年男子(左2)運動後忘記車停哪，與他女兒(左1)求助台南市警二分局南門派出所，巡佐王智樑(右2)、警員魏文星(右1)，10分鐘後立即找到機車。記者黃宣翰／翻攝
胡姓中年男子(左2)運動後忘記車停哪，與他女兒(左1)求助台南市警二分局南門派出所，巡佐王智樑(右2)、警員魏文星(右1)，10分鐘後立即找到機車。記者黃宣翰／翻攝

台南 運動

延伸閱讀

羽球專題／國內賽事多但同質性高 青少年選手「出不去」

羽球專題／戴資穎巴黎奧運最後一舞 女單誰能接棒？

羽球／高雄大師賽 台灣女單、男雙金包銀

羽球／戴資穎寵粉舉辦簽名會 感謝球迷帶來正能量

相關新聞

7旬婦人疑闖平交道遭撞身亡 台南到永康間列車受影響

台鐵113次列車今中午12點多行經台南永康至台南車站間，發生平交道事故，1名年約70歲婦人疑闖入鐵路平交道，且走在鐵軌上...

新北淡水最高摩天住宅驚傳失火 消防局緊急動員

新北市淡水地區最高的摩天住宅大樓中午12時傳出火警，位於淡金路登輝大道口，總樓高41層其中第21樓住戶陽台冒出濃煙，竹圍...

桃園蘆竹倉庫大火！上百名消防搶救 大量紙尿布全燒毀

桃園市蘆竹區源福一街一棟連棟鐵皮廠房今清晨5點發生火警，內部存放大量紙尿布及食用油等民生物資，火勢一發不可收拾；桃園市消...

調查局人事大異動 葉麗卿調升首位女性國維處長

調查局今年7月有波大退潮，牽動一波正副處主官管異動，今天公布簡任職務異動名單，共有76人調動，其中大選期間偵辦扯鈴教練魯...

刺青師誘高雄男泰國打工變柬埔寨豬仔 親友付15萬獲釋

楊姓男子網路求職，經許姓刺青師遊說到泰國打工包吃包住，心動下應允，沒料，到機場拿到機票才知是去柬埔寨，想反悔卻被許等5人...

大叔運動後忘記車停哪 父女找2小時 警10分鐘找到

58歲胡姓男子昨天騎乘機車到台南市中西區活動中心打羽球，中午11點多結束準備返家時發現機車不見，到處尋找都未有所獲，他又聯絡女兒一同來尋找仍未果，加上當日氣溫炎熱，父女頂著酷熱溫度徒步找了2個多小時找不到，熱到受不了不得已只好報警求助，警員徒步方式巡視活動中心周邊，10分鐘即在活動中心附近的永福路發現胡男機車。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。