大叔運動後忘記車停哪 父女找2小時 警10分鐘找到

58歲胡姓男子昨天騎乘機車到台南市中西區活動中心打羽球，中午11點多結束準備返家時發現機車不見，到處尋找都未有所獲，他又聯絡女兒一同來尋找仍未果，加上當日氣溫炎熱，父女頂著酷熱溫度徒步找了2個多小時找不到，熱到受不了不得已只好報警求助，警員徒步方式巡視活動中心周邊，10分鐘即在活動中心附近的永福路發現胡男機車。

台南市警二分局南門派出所巡佐王智樑、警員魏文星，昨天下午1點多巡邏時接獲58歲胡姓男子報案，他表示上午8點多騎乘機車至中西區活動中心打羽球，11點多結束準備返家時發現機車不見，到處尋找都未有所獲，後又聯絡他女兒一同來尋找仍未果，加上當日氣溫炎熱，父女頂著酷熱溫度徒步找了2個多小時找不到，熱到受不了不得已只好至南門派出所報警求助。

王智樑、魏文星受理後仔細詢問胡男前來運動時的行車路徑，立即沿途調閱周遭監視器畫面，皆未發現機車有離去情形，研判胡男可能是忘記停放的位置，改以徒步方式巡視活動中心周邊，10分鐘後即在活動中心附近的永福路與府緯街口發現胡男機車，便通知前來領回。