影／中鹿客運司機氣女乘客刷卡不下車 飆罵髒字遭PO網

台中市中鹿客運陳姓司機昨天與李姓女乘客有糾紛，陳因不滿李女按鈴刷卡後，又到站不下車，雙方衍生口角後，陳在爭論期間有辱罵髒字，全程被李女拍下後上傳網路，引發議論：中鹿客運表示，乘客昨投訴後，便了解狀況，今日約談陳姓司機，後續將依規定議處，加強教育訓練。

經查，陳姓男子（55歲）是中鹿客運司機，昨天下午2時許向警方報案，稱與車內李姓女乘客有糾紛，警方到場時，僅陳男在場，李女已離開，陳男向警方表示，該名女性乘客在烏日區高鐵站附近上車，在豐樂公園公車站前刷卡準備下車，到站後李姓女乘客卻未下車。

陳男當場質疑女乘客為何刷卡不下車，乘客表示她是要在下一站才下車，因此衍生口角糾紛。

陳男主張該名乘客已刷卡表示欲下車等同終止契約關係，因此拒絕載運，乘客遂自行離去，司機表示後續已不需警方協助。

不過當時案發過程的影片上傳到網路社群「社會事新聞影音」群組，陳男當時與女乘客口角時，有辱罵髒字「要不要叫警察，不叫我叫，林北不甘願開了，X」、「我說X又怎樣」、「又不是要X你」等語，引發議論。

中鹿客運回應，乘客昨投訴後，便了解狀況，今日約談陳姓司機。初步了解，如乘客說的，因按錯鈴沒下車，引起雙方糾紛。但駕駛如遇到這一類情況，可在下一站再停靠。公司會再加強員工教育訓練，後續依規定研議懲處。

中鹿客運說，陳姓司機服務1年，以往平穩、沒有異狀，是否有其他因素導致情緒激動，公司會進一步了解。

中市府交通局表示，目前調閱完整的行車紀錄影像釐清中，倘發現駕駛有服務不當狀況，將納入今年度公車評鑑項目扣減虧損補貼款項，並要求業者加強所屬駕駛員服務品質教育訓練。