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熱到凍未條？男大白天全裸公園散步兼自拍 民眾傻眼

聯合報／ 記者周嘉茹／桃園即時報導

桃園「虎頭山環保公園」是許多民眾假日運動、欣賞市景的好去處，然而昨下午卻有一名男子「全裸」在公園行走，手上還拿著手機自拍，誇張景象讓附近民眾看傻；事後畫面被PO上網引發網友議論，男子這下恐怕慘了，警方將查證身分。

有民眾昨在臉書社團PO文，指出昨下午到桃園市桃園區「虎頭山環保公園」散步賞景，卻在公園內發現一名男子竟「全裸」閒晃，手中還拿著自拍棒，架著手機在自拍，頭上則包著一條毛巾，引發現場許多民眾側目；畫面曝光後掀起網友議論，表示「衣服都不穿，真的很環保」、「熱到壞掉」、「國王新衣，真有趣」、「想紅吧」。

桃園分局指出，有關男子光天化日下裸體散步的行為，目前並未接獲民眾報案，但相關舉動恐觸犯妨害風化，已調閱沿線監視器確認男子身分，後續將通知到案說明並依法處理。

桃園「虎頭山環保公園」是昨下午出現一名男子「全裸」在公園行走，手上還拿著手機自拍，誇張景象讓附近民眾看傻。記者周嘉茹／翻攝
桃園「虎頭山環保公園」是昨下午出現一名男子「全裸」在公園行走，手上還拿著手機自拍，誇張景象讓附近民眾看傻。記者周嘉茹／翻攝
桃園「虎頭山環保公園」是昨下午出現一名男子「全裸」在公園行走，手上還拿著手機自拍，誇張景象讓附近民眾看傻。記者周嘉茹／翻攝
桃園「虎頭山環保公園」是昨下午出現一名男子「全裸」在公園行走，手上還拿著手機自拍，誇張景象讓附近民眾看傻。記者周嘉茹／翻攝

桃園 自拍

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