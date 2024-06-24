快訊

沒水準！顧客私帶「爬蟲類寵物」放醬料盤惹眾怒 壽司郎發聲明了

權值股回檔、台積電跌30元收940元 台股重挫439點收22,813點

國家警報響了！12縣市大雨特報 3縣市大雷雨、1區山區暴雨

台中七期「市政一號院」疑管道廢棄物起火 內部狀況曝

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市西屯區市政路建案「市政一號院」在今天中午傳出火警，消防局不敢大意，派出中區等6個單位前往滅火，現場疑因11樓管道間廢棄物起火冒煙，火勢在中午12時許撲滅，僅一名女子嗆傷受驚嚇，警方獲報後在場封閉市政路慢車道往西方向一個車道，在現場進行管制，以免衍生其他危害，詳細起火原因，有待後續調查釐清。

台中市消防局在今天中午12時3分獲報，西屯區市政路建案工地傳出火警，經派遣6個單位、各式消防車14輛，救護車2輛，消防人員44名前往滅火，火勢在今天中午12時27分撲滅，經現場消防員回報，現場是11樓管道間廢棄物起火燃燒，燃燒面積約3平方公尺，無財損，僅一人嗆傷，詳細的起火原因，待後續釐清。

警方因救災需求，在市政路慢車道往西向，封閉一車道在12時5分進行交管，市政所長帶同四名警力指揮管制，並在下午1時5分解除道路交管，恢復交通順暢。

現場工地主管會同消防隊上樓查看，火勢於12時45分許撲滅，初步勘驗為「工地內堆積的廢棄物起火」。

警消後續調查，發現此案有一名林姓女傷者（20歲）吸入濃煙、受驚嚇；財損清點評估中。

台中市西屯區市政路工地建案在今天中午傳出火警，疑管道間廢棄物燃燒起火，未造成人員傷亡。記者陳宏睿／翻攝
台中市西屯區市政路工地建案在今天中午傳出火警，疑管道間廢棄物燃燒起火，未造成人員傷亡。記者陳宏睿／翻攝
台中市西屯區市政路工地建案在今天中午傳出火警，疑管道間廢棄物燃燒起火，未造成人員傷亡。記者陳宏睿／翻攝
台中市西屯區市政路工地建案在今天中午傳出火警，疑管道間廢棄物燃燒起火，未造成人員傷亡。記者陳宏睿／翻攝
台中市西屯區市政路工地建案在今天中午傳出火警，幸未造成人員傷亡，警方在場交通管制。圖／讀者提供
台中市西屯區市政路工地建案在今天中午傳出火警，幸未造成人員傷亡，警方在場交通管制。圖／讀者提供
台中市西屯區市政路工地建案在今天中午傳出火警，幸未造成人員傷亡，警方在場交通管制。圖／讀者提供
台中市西屯區市政路工地建案在今天中午傳出火警，幸未造成人員傷亡，警方在場交通管制。圖／讀者提供

台中市 廢棄物 車道

延伸閱讀

台中七期「市政一號院」今傳火警 警封道消防急搶救

影／仍在撲滅中…桃園大溪工廠2、3樓突燃燒「損失慘重」 疑爆炸黑煙竄天

彭啟明視察震驚…竹東、新豐掩埋場暫置垃圾 將按步驟去化

彰化伸港電器行火警 全家躲臥室因為這麼做 幸運只有嗆傷

相關新聞

7旬婦人疑闖平交道遭撞身亡 台南到永康間列車受影響

台鐵113次列車今中午12點多行經台南永康至台南車站間，發生平交道事故，1名年約70歲婦人疑闖入鐵路平交道，且走在鐵軌上...

新北淡水最高摩天住宅驚傳失火 消防局緊急動員

新北市淡水地區最高的摩天住宅大樓中午12時傳出火警，位於淡金路登輝大道口，總樓高41層其中第21樓住戶陽台冒出濃煙，竹圍...

桃園蘆竹倉庫大火！上百名消防搶救 大量紙尿布全燒毀

桃園市蘆竹區源福一街一棟連棟鐵皮廠房今清晨5點發生火警，內部存放大量紙尿布及食用油等民生物資，火勢一發不可收拾；桃園市消...

調查局人事大異動 葉麗卿調升首位女性國維處長

調查局今年7月有波大退潮，牽動一波正副處主官管異動，今天公布簡任職務異動名單，共有76人調動，其中大選期間偵辦扯鈴教練魯...

刺青師誘高雄男泰國打工變柬埔寨豬仔 親友付15萬獲釋

楊姓男子網路求職，經許姓刺青師遊說到泰國打工包吃包住，心動下應允，沒料，到機場拿到機票才知是去柬埔寨，想反悔卻被許等5人...

大叔運動後忘記車停哪 父女找2小時 警10分鐘找到

58歲胡姓男子昨天騎乘機車到台南市中西區活動中心打羽球，中午11點多結束準備返家時發現機車不見，到處尋找都未有所獲，他又聯絡女兒一同來尋找仍未果，加上當日氣溫炎熱，父女頂著酷熱溫度徒步找了2個多小時找不到，熱到受不了不得已只好報警求助，警員徒步方式巡視活動中心周邊，10分鐘即在活動中心附近的永福路發現胡男機車。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。