台中七期「市政一號院」疑管道廢棄物起火 內部狀況曝
台中市西屯區市政路建案「市政一號院」在今天中午傳出火警，消防局不敢大意，派出中區等6個單位前往滅火，現場疑因11樓管道間廢棄物起火冒煙，火勢在中午12時許撲滅，僅一名女子嗆傷受驚嚇，警方獲報後在場封閉市政路慢車道往西方向一個車道，在現場進行管制，以免衍生其他危害，詳細起火原因，有待後續調查釐清。
台中市消防局在今天中午12時3分獲報，西屯區市政路建案工地傳出火警，經派遣6個單位、各式消防車14輛，救護車2輛，消防人員44名前往滅火，火勢在今天中午12時27分撲滅，經現場消防員回報，現場是11樓管道間廢棄物起火燃燒，燃燒面積約3平方公尺，無財損，僅一人嗆傷，詳細的起火原因，待後續釐清。
警方因救災需求，在市政路慢車道往西向，封閉一車道在12時5分進行交管，市政所長帶同四名警力指揮管制，並在下午1時5分解除道路交管，恢復交通順暢。
現場工地主管會同消防隊上樓查看，火勢於12時45分許撲滅，初步勘驗為「工地內堆積的廢棄物起火」。
警消後續調查，發現此案有一名林姓女傷者（20歲）吸入濃煙、受驚嚇；財損清點評估中。
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