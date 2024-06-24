台61線有脫繮迷你馬 竹南警方半小時排除未滋生事故

一匹脫繮迷你馬今天上午跑上台61線西濱快速道路，在苗栗縣後龍鎮路段快車道逗留，竹南警察分局分局派員在現場管制，飼主半個小時趕到載離，未造成事故，警方將追究飼主責任。

「台61線98公里北上快車道上有一匹馬」！竹南分局今天上午11點多接獲用路人報案，外埔、大山派出所警員趕緊趕到現場，發現一匹迷你馬在路間逗留，性情相當溫馴，沒有在路間亂竄，車子減速通過，沒有造成交通混亂發生事故。