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台61線有脫繮迷你馬 竹南警方半小時排除未滋生事故

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導

一匹脫繮迷你馬今天上午跑上台61線西濱快速道路，在苗栗縣後龍鎮路段快車道逗留，竹南警察分局分局派員在現場管制，飼主半個小時趕到載離，未造成事故，警方將追究飼主責任。

「台61線98公里北上快車道上有一匹馬」！竹南分局今天上午11點多接獲用路人報案，外埔、大山派出所警員趕緊趕到現場，發現一匹迷你馬在路間逗留，性情相當溫馴，沒有在路間亂竄，車子減速通過，沒有造成交通混亂發生事故。

警方在現場管制，附近牧場飼主發現迷你馬掙脫韁繩後也趕到，迅速將馬匹移置上小貨車載離，警方呼籲，民眾飼養動物應善盡管理責任，以保障人車安全，若有違規，將依道路交通管理處罰條例第84條，疏縱禽、畜或寵物，妨害交通者，處以600元以下罰鍰。

一匹脫繮迷你馬今天上午跑上台61線西濱快速道路苗栗縣後龍鎮路段，警方在現場管制，半個小時排除，警方將追究飼主責任。圖／民眾提供
一匹脫繮迷你馬今天上午跑上台61線西濱快速道路苗栗縣後龍鎮路段，警方在現場管制，半個小時排除，警方將追究飼主責任。圖／民眾提供
一匹脫繮迷你馬今天上午跑上台61線西濱快速道路苗栗縣後龍鎮路段，警方在現場管制，半個小時排除，警方將追究飼主責任。圖／民眾提供
一匹脫繮迷你馬今天上午跑上台61線西濱快速道路苗栗縣後龍鎮路段，警方在現場管制，半個小時排除，警方將追究飼主責任。圖／民眾提供

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