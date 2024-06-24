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台61線有脫繮迷你馬 竹南警方半小時排除未滋生事故
一匹脫繮迷你馬今天上午跑上台61線西濱快速道路，在苗栗縣後龍鎮路段快車道逗留，竹南警察分局分局派員在現場管制，飼主半個小時趕到載離，未造成事故，警方將追究飼主責任。
「台61線98公里北上快車道上有一匹馬」！竹南分局今天上午11點多接獲用路人報案，外埔、大山派出所警員趕緊趕到現場，發現一匹迷你馬在路間逗留，性情相當溫馴，沒有在路間亂竄，車子減速通過，沒有造成交通混亂發生事故。
警方在現場管制，附近牧場飼主發現迷你馬掙脫韁繩後也趕到，迅速將馬匹移置上小貨車載離，警方呼籲，民眾飼養動物應善盡管理責任，以保障人車安全，若有違規，將依道路交通管理處罰條例第84條，疏縱禽、畜或寵物，妨害交通者，處以600元以下罰鍰。
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