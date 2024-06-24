兒欠費30萬元房屋遭查封 母憂被拍賣助清償

基隆市何姓男子因積欠交通罰鍰、高速公路通行費等千筆費用共30萬餘元未繳，行政執行署日前查封何男的房屋，何母擔心「再拖下去房子就沒了」，趕緊出手相救，繳交半數欠款。

法務部行政執行署宜蘭分署今天發布新聞稿表示，46歲何男因積欠710筆交通罰鍰、355筆高速公路通行費、4筆牌照稅共1069筆費用，合計新台幣30萬餘元未繳納，經交通部高速公路局移送宜蘭分署執行，由於欠款件數相當多，列為加強執行對象。

宜蘭分署指出，經數次通知何男到場均置之不理，民國111年年底通知地政機關就何男與母親共有的不動產辦理查封登記，何男得知建物遭查封登記後，才表達願以分期方式處理，但並未持續繳納，且交通欠款還在不斷累積。

宜蘭分署表示，21日會同高公局人員查封何男位於基隆市安樂區建物，在場的何男說，名下的賓士車因借給友人使用，才會持續累積交通欠款，但當宜蘭分署人員詢問友人姓名和車輛去向，何男卻無法回答。

宜蘭分署表示，何男將房屋被查封消息告訴在南部的母親，何母得知後擔心房屋被法拍，立即以匯款方式替兒子何男繳納15萬元，並承諾7月底前全數繳清，免於後續房屋被拍賣。