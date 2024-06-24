影／單車男打赤膊爬上武嶺亭 誇張行徑全都錄

武嶺亭是合歡山地標，也是全國公路最高點，成遊客的拍照打卡熱點。昨天傍晚卻有民眾徒手爬上武嶺亭的頂端，誇張行徑被當地監視器拍下，影像也被PO上網，網友狠酸「開始猴化」、「猴子出沒」等，也有人擔心已有年代的武嶺亭受損。

合歡山武嶺海拔3275公尺，是全台公路最高點，遊客往來頻繁，武嶺亭成了必打卡熱點，其觀景平台更是觀星、迎曙光的絕佳地點，每逢跨年、國慶等就如擠沙丁魚般的塞滿人潮，前年4月因平台設施老舊封閉整修，去年4月完工開放。

但完工不到一年，去年11月竟有民眾將機車扛上武嶺亭觀景平台拍照，誇張行徑引人側目，引發網友熱議；不料，昨天傍晚又出現誇張行徑，1名自行車騎士在另1人協助下，攀上武嶺亭屋頂各種擺拍，拍完照才跳下亭，牽著公路車離開。

臉書專頁「中橫路況交通資訊站」今天一早PO出該名男子攀爬武嶺亭的照片，引發網友熱議，不少人狠酸「開始猴化」、「猴子出沒」、「武嶺也有猴子了」等，也有人說「摔下來又要國賠了嗎」，更有人擔心已有年代的武嶺亭恐因此受損。