快訊

「早喬好了」！黃國昌爆超思為搶單而成立 疑農業部少報600萬顆日本蛋

酒駕害命！水泥車右轉沒減速 婦人遭「撞倒再輾壓」送醫失血過多亡

覆議失敗恐引爆大罷免時代 哪些選區重選翻盤機會大？

影／單車男打赤膊爬上武嶺亭 誇張行徑全都錄

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導

武嶺亭是合歡山地標，也是全國公路最高點，成遊客的拍照打卡熱點。昨天傍晚卻有民眾徒手爬上武嶺亭的頂端，誇張行徑被當地監視器拍下，影像也被PO上網，網友狠酸「開始猴化」、「猴子出沒」等，也有人擔心已有年代的武嶺亭受損。

合歡山武嶺海拔3275公尺，是全台公路最高點，遊客往來頻繁，武嶺亭成了必打卡熱點，其觀景平台更是觀星、迎曙光的絕佳地點，每逢跨年、國慶等就如擠沙丁魚般的塞滿人潮，前年4月因平台設施老舊封閉整修，去年4月完工開放。

但完工不到一年，去年11月竟有民眾將機車扛上武嶺亭觀景平台拍照，誇張行徑引人側目，引發網友熱議；不料，昨天傍晚又出現誇張行徑，1名自行車騎士在另1人協助下，攀上武嶺亭屋頂各種擺拍，拍完照才跳下亭，牽著公路車離開。

臉書專頁「中橫路況交通資訊站」今天一早PO出該名男子攀爬武嶺亭的照片，引發網友熱議，不少人狠酸「開始猴化」、「猴子出沒」、「武嶺也有猴子了」等，也有人說「摔下來又要國賠了嗎」，更有人擔心已有年代的武嶺亭恐因此受損。

對此，太魯閣國家公園管理處表示，就其攀爬行為雖無明確罰則，但其行徑若涉及毀損國家公園公共設施就違反「國家公園法」，後續也將派員到場加強勸導，同時呼籲民眾避免從事類似危險行為，以免意外受傷。

昨天傍晚有民眾爬上合歡山武嶺亭的頂端，誇張行徑被當地監視器拍下。圖／民眾提供，擷取自武嶺亭即時影像
昨天傍晚有民眾爬上合歡山武嶺亭的頂端，誇張行徑被當地監視器拍下。圖／民眾提供，擷取自武嶺亭即時影像
昨天傍晚有民眾爬上合歡山武嶺亭的頂端，誇張行徑被當地監視器拍下。圖／擷取自臉書專頁「中橫路況交通資訊站」
昨天傍晚有民眾爬上合歡山武嶺亭的頂端，誇張行徑被當地監視器拍下。圖／擷取自臉書專頁「中橫路況交通資訊站」

太魯閣國家公園 武嶺

延伸閱讀

急診醫學會（TSEM） 30周年單車環台 醫護熱血接力

香港80歲單車阿伯誤闖快道 警方援手重新踏上圓夢路

彰化偏鄉畢業生挑戰1200公里 單車騎行兩岸看美景

重振花蓮觀光 合歡山松雪樓助攻還享旅遊補助

相關新聞

新北淡水最高摩天住宅驚傳失火 消防局緊急動員

新北市淡水地區最高的摩天住宅大樓中午12時傳出火警，位於淡金路登輝大道口，總樓高41層其中第21樓住戶陽台冒出濃煙，竹圍...

桃園蘆竹倉庫大火！上百名消防搶救 大量紙尿布全燒毀

桃園市蘆竹區源福一街一棟連棟鐵皮廠房今清晨5點發生火警，內部存放大量紙尿布及食用油等民生物資，火勢一發不可收拾；桃園市消...

調查局人事大異動 葉麗卿調升首位女性國維處長

調查局今年7月有波大退潮，牽動一波正副處主官管異動，今天公布簡任職務異動名單，共有76人調動，其中大選期間偵辦扯鈴教練魯...

台中七期「市政一號院」今傳火警 警封道消防急搶救

台中市西屯區市政路建案「市政一號院」在今天中午傳出火警，消防局不敢大意，派出中區等6個單位前往滅火，現場疑因11樓管道間...

影／單車男打赤膊爬上武嶺亭 誇張行徑全都錄

武嶺亭是合歡山地標，也是全國公路最高點，成遊客的拍照打卡熱點。昨天傍晚卻有民眾徒手爬上武嶺亭的頂端，誇張行徑被當地監視器...

影／水泥車右轉沒減速 「撞倒再輾壓」行人...她送醫失血過多亡

台北市萬華區今天早上發生嚴重車禍，一輛水泥車右轉時，沒注意路況，直接撞倒一名行走在斑馬線上的婦人，她身體甚至被輾壓在車輪...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。