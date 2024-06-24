影／水泥車右轉沒減速 「撞倒再輾壓」行人...她送醫失血過多亡

台北市萬華區今天早上發生嚴重車禍，一輛水泥車右轉時，沒注意路況，直接撞倒一名行走在斑馬線上的婦人，她身體甚至被輾壓在車輪底下，警、消獲報緊急出動器具協助脫困，她救出時還有意識，不料送醫半小時病況急轉直下，疑因失血過多身亡。貨車司機有酒駕情況，他酒測值每公升0.11毫克，警詢後被依公共危險罪移送法辦，警方也當場拔牌扣車。

警、消今天早上10點4分獲報，萬華區康定路與內江街口發生車禍趕抵，現場是一輛水泥車輾過一名行人，行人是年約50歲的女子，她被輾壓在左後車輪下，由於水泥車太重，消防員一度把車上混凝土釋放後，才能將車輪抬起；經近一個小時救出，她血肉模糊、手腳大範圍骨折，但還有些微意識，緊急送醫救治，不料35分鐘後不治身亡。

警方當下對肇事水泥車駕駛王姓男子（61歲）酒測，一吹不得了，原來他酒駕，酒測值每公升0.11毫克；警方後續調閱監視器畫面，發現水泥車右轉時明顯未煞車減速，直直撞上行人後輾壓到車輪下，場景驚悚。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康