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國道大型載重車事故頻傳 上半年已釀10死

中央社／ 台北24日電

國道大型載重車（大貨車、聯結車）事故頻傳，根據高公局統計，今年截至6月18日已發生8件大型載重車A1事故，造成10人死亡、15人受傷，高公局提醒駕駛人保持專注小心駕駛。

交通部高速公路局今天發布新聞稿指出，民國113年截至6月18日止，國道已發生8件大型載重車A1事故（造成人員當場或24小時內死亡之交通事故），釀成10死、15傷。

高公局表示，另有操作不當衝出邊坡、彎道翻覆、自撞護欄、車身打橫（折甘蔗）等情形，影響行車安全及交通秩序甚鉅，呼籲大型載重車行駛上路務必保持專注、小心駕駛，以保障自身與他人行車安全。

高公局指出，大型載重車事故不僅威脅用路人生命及財產安全，對交通亦造成極大影響，大型載重車裝載一定貨量後，即可能導致車體重心偏移、煞車性能容易衰退而影響行車穩定性，且大型車視線死角較多，駕駛若未注意周遭路況、未依速限行駛或操作不當，發生事故的風險即大幅提高。

為防制事故發生及維護駕駛人自身與國道整體行車安全，高公局提醒駕駛人保持專注勿分心，行駛途中隨時注意周遭車流與路況，勿分心做其他事（如：使用手機、撿拾物品、雙手離開方向盤等）；養足精神再上路，途中隨時注意身體與精神狀態，若感到疲勞，儘速至服務區、休息站或下交流道休息後再出發。

高公局提醒，貨物應平均置放、嚴密覆蓋、綑紮牢固，並注意長、寬、高度及重量限制，切勿超載；遵循速限，過彎減速，平時就要培養遵守速限、不超速良好習慣，行經匝環道時提早並適當減速。

國道大型載重車（大貨車、聯結車）事故頻傳，根據高公局統計，今年截至6月18日已發生8件大型載重車A1事故，造成10人死亡、15人受傷，高公局提醒駕駛人保持專注小心駕駛。圖為救護車示意圖。圖／Ingimage
國道大型載重車（大貨車、聯結車）事故頻傳，根據高公局統計，今年截至6月18日已發生8件大型載重車A1事故，造成10人死亡、15人受傷，高公局提醒駕駛人保持專注小心駕駛。圖為救護車示意圖。圖／Ingimage

交通事故 國道 高公局

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