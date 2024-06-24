影／消防生力軍今報到！ 台南市10分隊汰換主力消防車

台南市消防生力軍今天報到！台南市消防局新購入小型水箱車2輛、水庫消防車1輛及水箱消防車7輛，今天成軍。10輛新購車輛從隨車配備、車輛規格與內部空間配置，都由使用單位參與規劃設計，力求打造最貼合需求搶救車輛。這次車輛採購總經費共計6400萬元，台南地區從南到北共有10個消防分隊得以汰換主力消防車。

新購消防車成軍啟用儀式，今天中午11點15分在永華市政府西側廣場舉行，市長黃偉哲、消防局長李明峯一同檢視新購消防車，2人並坐上消車，發動鳴笛後，消防人射水員正式啟用。

新購消防車底盤增加多項安全行控系統，並增配行車視野輔助、盲區警示、車身反光標示及歐規警示燈等行車警告裝置提升行車安全。並依使用單位的需求，將行車視野輔助系統、盲區警示系統、幫浦穩壓、電子水位顯示、電動油壓開門器等隨車配備做了升級，讓人命關天的搶救作業更加提升安全性與可靠性。

黃偉哲表示，為了保障市民的生命財產安全，市府會積極編列預算，並持續爭取中央專案補助及民間捐贈，加速汰換15年以上老舊消防車，為達成安全大臺南的願景而努力。

李明峯說，感謝市府和議會對消防議題的關注和支持，讓消防工作在軟硬體設施及人員考勤福利都有質的提升，消防人員會持續為提升本市的搶救服務品質而努力。