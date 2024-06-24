桃園蘆竹倉庫大火！上百名消防搶救 大量紙尿布全燒毀
桃園市蘆竹區源福一街一棟連棟鐵皮廠房今清晨5點發生火警，內部存放大量紙尿布及食用油等民生物資，火勢一發不可收拾；桃園市消防局接獲大量報案電話，共派出107名消防員及28輛消防車到場救援，1個多小時控制火勢，所幸無人受困。
桃園市消防局今清晨5點接獲大量民眾報案電話，指蘆竹區源福一街一棟連棟廠房發生嚴重火警，現場火舌竄出廠房、黑煙直衝天際，消防局先是出動13車、35人到場出水搶救，抵達現場發現為1層樓連棟鐵皮倉庫，內部存放大量紙尿布、食用油、電風扇及民生物品，現場全面燃燒。
消防局持續派員到場救援，並出動大鋼牙、挖土機等重機具協助救災，所幸僅花1小時便控制火勢，目前持續殘火處理中，共派出消防人員107名、消防車28輛及救護車1輛救援，還好無人受困，但連棟倉庫及存放的大量紙尿布幾乎付之一炬，燃燒面積1600平方公尺，起火原因及損失有待調查釐清。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言