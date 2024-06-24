桃園蘆竹倉庫大火！上百名消防搶救 大量紙尿布全燒毀

桃園市蘆竹區源福一街一棟連棟鐵皮廠房今清晨5點發生火警，內部存放大量紙尿布及食用油等民生物資，火勢一發不可收拾；桃園市消防局接獲大量報案電話，共派出107名消防員及28輛消防車到場救援，1個多小時控制火勢，所幸無人受困。

桃園市消防局今清晨5點接獲大量民眾報案電話，指蘆竹區源福一街一棟連棟廠房發生嚴重火警，現場火舌竄出廠房、黑煙直衝天際，消防局先是出動13車、35人到場出水搶救，抵達現場發現為1層樓連棟鐵皮倉庫，內部存放大量紙尿布、食用油、電風扇及民生物品，現場全面燃燒。