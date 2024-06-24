調查局人事大異動 葉麗卿調升首位女性國維處長

調查局今年7月有波大退潮，牽動一波正副處主官管異動，今天公布簡任職務異動名單，共有76人調動，其中大選期間偵辦扯鈴教練魯紀賢共諜案的國家安全維護處副處長葉麗卿，調升國家安全維護處長，也是首位女性國維處長。

新竹市調查站主任張冠華，任內查獲多起中資來台挖角及營業秘密案，調升台北市調查處副處長；嘉義縣站主任翟海平，選舉期間查察賄選有功、調升公共事務室主任；台北市調查處機動站主任劉至剛，督導偵辦ACE王牌交易所詐騙案、律師鄭鴻威勾結詐團洩密案，調升北機站主任，中機站主任陳彥有偵破詐欺水房有功，調升經濟犯罪防制處副處長，人令7月16日生效。

此外，高雄市調查處左楠調查站主任吳詠明調派中機站主任；高雄市調查處苓雅調查站主任李作善調派南機主任；新北市調查處機動工作站主任王重陽調派東機站主任；新北市調查處重新調查站主任陳東宏調派國安站主任。

至於高雄市調查處長目前是謝宜璋，素有「南霸天」稱號，雖然僅剩1年將屆齡退休，但他是調查局在南台灣相當倚重的主官，調查局高層經過考量，決定依照洗錢防制處前處長藍家瑞模式，繼續擔任處長至退休。

葉麗卿是調查班32期，在調查局以擅長偵辦共諜聞名，過去因偵辦新黨發言人王炳忠發展組織聲名大噪，其丈夫是台北市調查處副處長范開明，夫妻二人都是國安與情報人才。

本次人事異動名單如下：

一、主任秘書室研究委員林玉珍調派研究委員會主任委員 二、 主任秘書室研究委員蔡文郎調派研究委員會副主任委員 三、 諮詢業務處處長沈逸宏調派主任秘書室研究委員 四、 國家安全維護處副處長葉麗卿調陞國家安全維護處處長 五、 保防處處長凌文興調任諮詢業務處處長 六、 保防處副處長許銘侑調陞保防處處長 七、 基隆市調查站主任王超羣調派國家安全維護處副處長 八、 國家安全維護工作站主任黃維和調派國家安全維護處副處長 九、 廉政處簡任秘書吳敬垣調派廉政處副處長 十、 北部地區機動工作站主任魏武群調派經濟犯罪防制處副處長 十一、中部地區機動工作站主任陳彥有調派經濟犯罪防制處副處長 十二、花蓮縣調查站主任趙振宇調派毒品防制處副處長 十三、雲林縣調查站主任李青峯調派資通安全處副處長 十四、資安工作站主任鄭健行調派資通安全處副處長 十五、國內安全調查處專門委員兼情報整合中心主任林大專調派國內安全調查處副處長兼認知戰研究中心執行秘書 十六、秘書室專門委員兼國會聯絡組主任徐富德調派保防處副處長 十七、國內安全調查處專門委員兼據點協調中心主任龍竹筠調派兩岸情勢研析處副處長 十八、福建省調查處簡任秘書林政賢調派通訊監察處副處長 十九、新竹縣調查站主任李秩義調派督察處副處長 二十、新竹市調查站主任張冠華調派臺北市調查處副處長 二十一、南投縣調查站主任黃文雄調派新北市調查處副處長 二十二、南部地區機動工作站主任邱耀輝調派桃園市調查處副處長 二十三、毒品防制處副處長吳幸燦調派臺中市調查處副處長 二十四、屏東縣調查站主任張漢明調派臺南市調查處副處長 二十五、澎湖縣調查站主任薛國鼎調派臺南市調查處副處長 二十六、秘書室主任高吉川調派高雄市調查處副處長 二十七、嘉義市調查站主任范厚珍調派航業調查處副處長 二十八、嘉義縣調查站主任翟海平調派公共事務室主任 二十九、宜蘭縣調查站主任邱政達調派秘書室主任 三十、台中市調查處機動工作站主任周至誠調派基隆市調查站主任 三十一、台北市調查處大安調查站主任古美珠調派宜蘭縣調查站主任 三十二、台北市調查處政經調查站主任陳志成調派新竹市調查站主任 三十三、新北市調查處板橋調查站主任馮國建調派新竹縣調查站主任 三十四、桃園市調查處桃園調查站主任姜彥吏調派苗栗縣調查站主任 三十五、航業調查處臺中調查站主任羅美燕調派南投縣調查站主任 三十六、新北市調查處雙和調查站主任黃國維調派雲林縣調查站主任 三十七、台中市調查處豐原調查站主任魏男烜調派嘉義市調查站主任 三十八、台南市調查處府城調查站主任江耿宗調派嘉義縣調查站主任 三十九、高雄市調查處機動工作站主任張傑程調派屏東縣調查站主任 四十、 馬祖調查站主任李德財調派花蓮縣調查站主任 四十一、高雄市調查處岡山調查站主任陳俊成調派台東縣調查站主任 四十二、桃園市調查處機場調查站主任林山峻調派澎湖縣調查站主任 四十三、台北市調查處機動工作站主任劉至剛調派北部地區機動工作站主任 四十四、高雄市調查處左楠調查站主任吳詠明調派中部地區機動工作站主任 四十五、高雄市調查處苓雅調查站主任李作善調派南部地區機動工作站主任 四十六、新北市調查處機動工作站主任王重陽調派東部地區機動工作站主任 四十七、新北市調查處重新調查站主任陳東宏調派國家安全維護工作站主任 四十八、資通安全處專門委員周士楨調派資安工作站主任 四十九、督察處局本部三駐區督察黃淑華調派台北市調查處士林調查站主任 五十、 國際事務處簡任秘書康四維調派台北市調查處外事調查站主任 五十一、台北市調查處士林調查站主任楊任之調派臺北市調查處機動工作站主任 五十二、新北市調查處新店調查站主任謝智皓調派新北市調查處板橋調查站主任 五十三、桃園市調查處簡任秘書曾尤弘調派新北市調查處新店調查站主任 五十四、資通安全處專門委員劉家榮調派新北市調查處機動工作站主任 五十五、經濟犯罪防制處簡任秘書温俊雄調派桃園市調查處桃園調查站主任 五十六、督察處臺中市三駐區督察呂德鐘調派臺中市調查處豐原調查站主任 五十七、台北市調查處松山調查站主任周瑞璋調派高雄市調查處苓雅調查站主任 五十八、督察處高雄市二駐區督察湯玉峯調派高雄市調查處左楠調查站主任 五十九、台北市調查處外事調查站主任賀宗正調派國際事務處簡任秘書並代理副處長職務 六十、 鑑識科學處專門委員張絹慧調派鑑識科學處簡任秘書並代理副處長職務 六十一、台北市調查處中正調查站主任溫雲升調派國內安全調查處簡任秘書兼據點協調中心主任 六十二、航業調查處基隆調查站主任李孟縞調派秘書室簡任秘書兼國會聯絡組主任 六十三、苗栗縣調查站主任李春芳調派台中市調查處簡任秘書 六十四、東部地區機動工作站主任左重宏調派高雄市調查處簡任秘書 六十五、台東縣調查站主任劉嘉明調派通訊監察處專門委員 六十六、鑑識科學處簡任秘書吳芳親調派督察處局本部三駐區督察 六十七、督察處桃園市駐區督察陳家基調派督察處臺北市駐區督察 六十八、督察處金門縣駐區督察祝立宏調派督察處新北市二駐區督察 六十九、督察處宜蘭縣駐區督察張富田調派督察處基隆市駐區督察 七十、 國家安全維護處專門委員楊秋香調派督察處桃園市駐區督察 七十一、督察處臺南市駐區督察宋俊賢調派督察處苗栗縣駐區督察 七十二、督察處基隆市駐區督察林澤男調派督察處臺中市三駐區督察 七十三、督察處雲林縣駐區督察林憲冠調派督察處南投縣駐區督察 七十四、台南市調查處副處長侯集仁調派督察處臺南市駐區督察 七十五、台南市調查處副處長謝雯欽調派督察處高雄市一駐區督察 七十六、督察處高雄市一駐區督察王金生調派督察處高雄市二駐區督

調查局中機站主任陳彥有調升經濟犯罪防制處副處長。圖／報系資料照

新竹市調查站主任張冠華（左3）調升台北市調查處副處長。記者張宏業／攝影

嘉義縣調查站主任翟海平調升公共事務室主任。記者張宏業／攝影