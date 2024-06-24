婦登山跌50米深坡 嘉縣救援人員接力背8小時送醫
嘉縣消防局昨天獲報65歲婦女在阿里山鄉北霞山林道失足跌落50米邊坡，頭部受傷、人清醒；救援人員抵達後，以繩索將她拖拉至步道再輪流背負送上救護車，整整花了8個小時。
嘉義縣消防局今天發布新聞訊息指出，昨天中午12時24分獲報阿里山鄉北霞山林道附近有一行24人登山民眾，其中1名女性登山客不慎跌落邊坡，立即派遣三和分隊、奮起湖分隊、祥和分隊、阿里山分隊及雙福分隊前往救援。
消防局說，救援人員抵達新高口登山口後，即徒步前往救援，於昨天下午3時30分左右發現傷者頭部外傷、胸肋骨疑似骨折，但意識清楚，初步包紮傷口後，用繩索將傷者拖拉上步道，再以輪流接力背負方式，約晚上8時將人送到新高口登山口，搭救護車至嘉義市聖馬爾定醫院救治。
消防局強調，高山地形崎嶇，救援困難，此事故從接獲通知到將人送到救護車，花了8個小時。民眾爬山除了注意身體狀況外，務必留意氣象資訊及路況等資訊，避免意外發生。
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