快訊

頭部大面積擦傷、體溫41度！ 馬來貘「英雄」死因：熱緊迫

Apple Watch悄加入1隱藏版功能用法曝光！果粉傻眼：蘋果都沒說

曲棍球／6連勝奪冠！中華女將亞青盃全勝封后創紀錄

婦登山跌50米深坡 嘉縣救援人員接力背8小時送醫

中央社／ 嘉義縣24日電

嘉縣消防局昨天獲報65歲婦女在阿里山鄉北霞山林道失足跌落50米邊坡，頭部受傷、人清醒；救援人員抵達後，以繩索將她拖拉至步道再輪流背負送上救護車，整整花了8個小時。

嘉義縣消防局今天發布新聞訊息指出，昨天中午12時24分獲報阿里山鄉北霞山林道附近有一行24人登山民眾，其中1名女性登山客不慎跌落邊坡，立即派遣三和分隊、奮起湖分隊、祥和分隊、阿里山分隊及雙福分隊前往救援。

消防局說，救援人員抵達新高口登山口後，即徒步前往救援，於昨天下午3時30分左右發現傷者頭部外傷、胸肋骨疑似骨折，但意識清楚，初步包紮傷口後，用繩索將傷者拖拉上步道，再以輪流接力背負方式，約晚上8時將人送到新高口登山口，搭救護車至嘉義市聖馬爾定醫院救治。

消防局強調，高山地形崎嶇，救援困難，此事故從接獲通知到將人送到救護車，花了8個小時。民眾爬山除了注意身體狀況外，務必留意氣象資訊及路況等資訊，避免意外發生。

嘉縣消防局昨天獲報65歲婦女在阿里山鄉北霞山林道失足跌落50米邊坡，頭部受傷、人清醒；救援人員抵達後，以繩索將她拖拉至步道再輪流背負送上救護車，整整花了8個小時。救護車示意圖／報系資料照
嘉縣消防局昨天獲報65歲婦女在阿里山鄉北霞山林道失足跌落50米邊坡，頭部受傷、人清醒；救援人員抵達後，以繩索將她拖拉至步道再輪流背負送上救護車，整整花了8個小時。救護車示意圖／報系資料照

嘉義 救護車 阿里山

延伸閱讀

女登山客跌落阿里山50米邊坡 消防員輪流背負救護

駕駛未禮讓救護車釀車禍…反告消防員過失傷害 法院判無罪

國會改革覆議遭否決…綠營號召「Call爆藍委」 嘉縣黨幹部台下睡一片

嘉縣人文風情美照8月歐洲展出 軍官退役攝影師魏三峰拍出鄉親生命力

相關新聞

桃園蘆竹倉庫大火！上百名消防搶救 大量紙尿布全燒毀

桃園市蘆竹區源福一街一棟連棟鐵皮廠房今清晨5點發生火警，內部存放大量紙尿布及食用油等民生物資，火勢一發不可收拾；桃園市消...

調查局人事大異動 葉麗卿調升首位女性國維處長

調查局今年7月有波大退潮，牽動一波正副處主官管異動，今天公布簡任職務異動名單，共有76人調動，其中大選期間偵辦扯鈴教練魯...

德州撲克 抽頭營利就算賭博

德州撲克協會、競技協會、俱樂部等，近年在台灣竄紅，連YouTube上都出現各種教學、開箱影片，官警說，受到二○二二年高等...

賭場才被抄…450公尺外再開

台北市大安警方本月一日在東區某商辦大樓破獲德州撲克賭場，帶回老闆陳姓男子等五十人，不到半個月，陳涉嫌又在距離約四五○公尺...

秀姑巒山積雪帶人輕裝上攻害命 領隊虎哥要賠家屬255.9萬確定

綽號「虎哥」的王姓登山領隊5年前率隊挑戰險峻的馬博拉斯橫斷線，明知玉山北峰積雪，卻未要求隊員備妥雪攀裝備，導致張姓隊員在...

國道大型載重車事故頻傳 今年已發生8件A1事故釀10死

近期國道大型載重車（大貨車、聯結車）事故頻傳，今年截至6月18日止，已發生8件大型載重車A1事故，造成10人死亡、15人...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。