婦登山跌50米深坡 嘉縣救援人員接力背8小時送醫

嘉縣消防局昨天獲報65歲婦女在阿里山鄉北霞山林道失足跌落50米邊坡，頭部受傷、人清醒；救援人員抵達後，以繩索將她拖拉至步道再輪流背負送上救護車，整整花了8個小時。

嘉義縣消防局今天發布新聞訊息指出，昨天中午12時24分獲報阿里山鄉北霞山林道附近有一行24人登山民眾，其中1名女性登山客不慎跌落邊坡，立即派遣三和分隊、奮起湖分隊、祥和分隊、阿里山分隊及雙福分隊前往救援。

消防局說，救援人員抵達新高口登山口後，即徒步前往救援，於昨天下午3時30分左右發現傷者頭部外傷、胸肋骨疑似骨折，但意識清楚，初步包紮傷口後，用繩索將傷者拖拉上步道，再以輪流接力背負方式，約晚上8時將人送到新高口登山口，搭救護車至嘉義市聖馬爾定醫院救治。