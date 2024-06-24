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影／警「軟硬兼施」掃南屯市場違規攤 民讚：路變大條

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市南屯市場因緊鄰萬和宮、文昌公廟、南屯國小等處所，路幅狹小，加上不少違規攤販占據道路，影響行人通行，第四警分局正視此狀況，在今年3月間召集市府經發局等單位，針對此議題協調，分局長李建興採「軟硬兼施」的作法，執行3個月後，南屯市場已恢復交通秩序，附近居民也讚賞「路變大條了」。

第四警分局指出，分局長李建興重視行人路權與交通秩序，不過轄內南屯市場違規攤販問題，導致導致交通堵塞，影響行人正常通行，尤其在上班尖峰時段，湧進的車流和市場採買民眾爭道險象環生，流動攤販霸佔道路產生環境衛生問題，不僅影響市容，居民長期身處其中，生活品質大受影響，心理壓力和不滿情緒逐漸累積。

第四警分局為了讓攤販和用路人居民達成雙贏局面，分局長李建興「軟硬兼施」，採階段性執法作為，第一階段是親自率隊至市場勘查，進行柔性勸導，說明警察立場。

第二階段派員至現場步行巡邏，展現強勢執法決心，流動攤販口耳相傳不想吃上罰單紛紛走避，執行迄今滿3個月有餘已見成效，非法攤販霸占道路情形不復見，南屯市場交通秩序恢復前所未有的光景，往來道路不再人車爭道，攤商也有默契的遵守市場規畫動線「還路於民」。

第四警分局長李建興說，未來將持續執行取締南屯市場周邊違規攤販，確保道路恢復通暢，以淨化市容環境，還給市民行的空間。

台中市第四警分局整理南屯市場違規攤販占據道路狀況，原本市場違規攤商占用道路、人行道擺攤，警方強制執法。圖／第四警分局提供
台中市第四警分局整理南屯市場違規攤販占據道路狀況，原本市場違規攤商占用道路、人行道擺攤，警方強制執法。圖／第四警分局提供
台中市第四警分局整理南屯市場違規攤販占據道路狀況。圖／第四警分局提供
台中市第四警分局整理南屯市場違規攤販占據道路狀況。圖／第四警分局提供
台中市第四警分局整理南屯市場違規攤販占據道路狀況，原本市場違規攤商占用道路、人行道擺攤，警方強制執法。圖／第四警分局提供
台中市第四警分局整理南屯市場違規攤販占據道路狀況，原本市場違規攤商占用道路、人行道擺攤，警方強制執法。圖／第四警分局提供
台中市第四警分局整理南屯市場違規攤販占據道路狀況，原本市場違規攤商占用道路、人行道擺攤，警方強制執法。圖／第四警分局提供
台中市第四警分局整理南屯市場違規攤販占據道路狀況，原本市場違規攤商占用道路、人行道擺攤，警方強制執法。圖／第四警分局提供
台中市第四警分局整理南屯市場違規攤販占據道路狀況，原本市場違規攤商占用道路、人行道擺攤，警方強制執法。圖／第四警分局提供
台中市第四警分局整理南屯市場違規攤販占據道路狀況，原本市場違規攤商占用道路、人行道擺攤，警方強制執法。圖／第四警分局提供

罰單 行人 路權

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