高雄三民區826戶清晨停電 住戶哀號竟是這原因、台電搶救中

丁姓男子今天清晨5時21分許駕車行經高雄市九如二路和民族一路口，疑恍神撞斷變電箱和路邊6機車、1輛轎車，幸未波及其他人，丁左腳擦傷，但因變電箱斷裂，和當地826戶停電，台電派員搶修，一度以「狀況慘烈」形容，目前還剩32戶搶修中。

警方調查，丁姓男子（27歲）今天清晨5時21分許駕駛Toyota Altis轎車行經三民區九如二路及民族一路口時，突然衝向人行道，先撞斷變電箱，再擦撞路旁6輛機車及1輛轎車。

事故發生後，當場造成附近住戶瞬間停電，丁男則左腳擦挫傷，救護人員到場包紮後，丁表示不需要送醫；警方對丁施以酒，無酒駕行為，丁聲稱，因半夜睡不著，開車出來溜達；警方初步研判肇因疑為丁男駕車未注意車前狀況，詳細肇責由交通大隊分析鑑定。

丁男肇禍後，事故釀當地大停電，台電高雄區處表示，今晨5時19分接許獲通報，包括三民區遼寧一街、九如二路、區民族一路、旅順街、承德街等一帶停電，計有826戶受影響，隨即派員前往搶修。