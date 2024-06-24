桃園蘆竹連棟倉庫清晨大火 幸無人傷亡原因待查

桃園市蘆竹區一處倉庫今天清晨發生火警，猛烈燃燒造成的黑色濃煙不斷竄出，數公里外都可看見，所幸大火在6時41分撲滅，沒有民眾受傷受困，起火原因及財物損失有待調查。

桃園市政府消防局第三大隊大隊長簡慈彥接受媒體訪問表示，清晨5時接獲報案，在蘆竹區源福一街某倉庫發生火災，大火燃燒所造成的濃煙直竄天際，數公里外都可看到，消防局立即派出107名消防人員、28輛消防車及1輛救護車前往搶救，現場也出動大鋼牙及挖土機等重機具協助救災。

簡慈彥說，消防隊員抵達發現，現場是連棟鐵皮倉庫，且有2棟已經全面燃燒，初步了解是地上1層的鐵皮結構建築物，起火層為第1層，經調查現場無危險物品，燃燒倉庫內存放尿布、食用油、電風扇及民生物品等，燃燒面積約1600平方公尺。