不滿菜籃車阻礙公車走道動線 新北翁暴怒狂毆婦人
新北市72歲陳男日前搭乘新店綠13路公車，因不滿66歲楊婦將手推菜籃車放在走道旁影響其他乘客動線，竟怒而攻擊楊婦並要求她下車，楊婦下車後旋遭陳男出拳痛毆，同車的蘇女及余男2名乘客見狀上前阻攔也被陳男抓傷。新店警方獲報到場，楊婦怒控陳男傷害，陳男與余男則互控傷害，警方詢後依傷害罪嫌送辦。
據了解，新店警分局21日上午10時許接獲報案，新店區三民路1輛綠13公車上有人被攻擊。新店分局碧潭派出所警員獲報到場時，現場已無打架情事。警方詢問在場勸架的43歲蘇女及24歲余男2名乘客，2人表示72歲陳姓男子不滿66歲楊婦搭公車時，將手推菜籃車放在走道旁影響其他乘客動線，突然出手攻擊楊婦並要求她下車，楊婦下車理論時竟遭陳男出拳毆打，蘇女及余男阻攔時手部也被陳男抓傷。
警方立即將相關人全部帶回警局，楊婦警詢時堅持對陳男提告傷害，陳男則對在場勸阻的乘客余男提出傷害告訴，余男也反控陳男傷害，警方詢後將3人依傷害罪嫌函送法辦。
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