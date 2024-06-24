影／台中低胸小禮服少婦喝茫倒地 蜜大腿曝光警來護衛
台中市陳姓女子已婚，近日身穿低胸小禮服與朋友喝酒，但席後不勝酒力，醉倒在北區中華國小附近，警員前往查處時，陳女恢復意識，向警透露已聯絡計程車，警員離開後沒多久又獲報該處有路倒案件，警方再度前往，發現陳女又倒臥該處，因女子穿著清涼、倒臥時裸露大腿，警員擔心發生危險，只能確認計程車到達，見陳女上車後才離開。
第二警分局立人所19日深夜11時許獲報，稱轄內中華國小旁有一名女子倒臥路邊需要員警協助，警員葉玟興、陳昱徵到場時，發現一名穿著低胸小禮服的陳姓女子（43歲）脫掉高跟鞋，裸著大腿、雙腳躺在國小圍牆石椅上。
警方上前關心，但陳女沒等警員開口，陳女突然直接坐起，直說「一切正常」，還向警方解釋，只是聚餐時多喝了點酒，想在該處休息。
警方認為，陳女對於提問都能確實應答，且再三保證已經酒醒，已叫計程車快到抵達，堅定表示可以自行返回約500公尺外的住家。
警員見陳女意識狀況尚算清楚，加上有其他勤務派遣，警員再三叮嚀陳女注意安全後便先行離開。
未料，過了大約20分鐘，又有熱心民眾再度報案，稱中華國小旁疑有車禍，警方再度前往查看時，沒有發現車禍事故，反而是看到陳女又倒臥在同一地點，讓警員有些錯愕，趕緊喚醒陳女。
陳女起身後仍堅持要自行返家，警員只好代為操作陳女手機呼叫計程車，原地陪伴陳女至計程車抵達，記下車輛相關資訊，確認安全上車後才離開。
第二警分局提醒，民眾餐敘難免飲酒助興，但小酌怡情，豪飲傷身，還是要適量適所，提前做好請店家協助叫車或請親朋好友接送返家的安排，避免酒後失態或失憶，讓自己身處險境，也請民眾發現需要幫助的人，主動伸出援手幫忙，通知警察協助，避免發生意外憾事。
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