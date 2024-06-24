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爺爺遭詐團騙走23萬 愛孫復仇誘車手面交百萬逮人

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

64歲劉姓男子今年5月中旬加入虛擬貨幣投資群組，匯款23萬卻無法出金，始知受騙，劉的27歲孫子獲悉爺爺遭詐騙，展開復仇，佯裝爺爺友人身分，傳訊給詐團，聲稱願再投資百萬，和對方約好面交時間和地點後報警，計逮湯姓車手

鳳山分局指出，劉姓男子5月中旬加入一個虛擬貨幣投資群組，對方聲稱投資可獲利，劉被洗腦後，投資23萬元，卻無法出金，劉的孫子獲悉爺爺竟成為詐團受害的囊中物，為了替爺爺出口氣，假冒身分和詐團聯繫。

劉男孫子以手機傳訊給該投資群組，假裝是爺爺的友人，詢問投資一事，並加暱稱「婷婷」的女子為好友，佯稱要加碼100萬投資，但需給發票收據，後和對方相約22日下午於黃埔公園面交。

劉男孫子和詐團約好面交後，20日先帶著爺爺到鳳山警分局成功派出所報案，將和詐團面交之事告知警方，警方隨即組成專案小組，在約定22日下午3時前，先行於黃埔公園附近埋伏。

警方見車手湯姓男子（25歲）現身，趨前將他逮捕；湯聲稱，聽朋友指示前來收錢及簽收單子，不知是從事詐欺車手工作，並在身上搜出免用發票收據。

湯男落網，劉的孫子復仇計畫成功；警詢後，湯被依詐欺罪、違反洗錢防制法移送高雄地檢署偵辦。

高雄市64歲的劉姓男子落假投資陷阱，遭詐23萬元，孫子得知後復仇，計誘車手於黃埔公園面交百萬，和警方聯手逮獲湯姓車手。記者石秀華／翻攝
高雄市64歲的劉姓男子落假投資陷阱，遭詐23萬元，孫子得知後復仇，計誘車手於黃埔公園面交百萬，和警方聯手逮獲湯姓車手。記者石秀華／翻攝
高雄市64歲的劉姓男子落假投資陷阱，遭詐23萬元，孫子得知後復仇，計誘車手於黃埔公園面交百萬，和警方聯手逮獲湯姓車手，起出收據等資料。記者石秀華／翻攝
高雄市64歲的劉姓男子落假投資陷阱，遭詐23萬元，孫子得知後復仇，計誘車手於黃埔公園面交百萬，和警方聯手逮獲湯姓車手，起出收據等資料。記者石秀華／翻攝
高雄市64歲的劉姓男子落假投資陷阱，遭詐23萬元，孫子得知後復仇，計誘車手於黃埔公園面交百萬，和警方聯手逮獲湯姓車手。記者石秀華／翻攝
高雄市64歲的劉姓男子落假投資陷阱，遭詐23萬元，孫子得知後復仇，計誘車手於黃埔公園面交百萬，和警方聯手逮獲湯姓車手。記者石秀華／翻攝
高雄市64歲的劉姓男子落假投資陷阱，遭詐23萬元，孫子得知後復仇，計誘車手於黃埔公園面交百萬，和警方聯手逮獲湯姓車手。記者石秀華／翻攝
高雄市64歲的劉姓男子落假投資陷阱，遭詐23萬元，孫子得知後復仇，計誘車手於黃埔公園面交百萬，和警方聯手逮獲湯姓車手。記者石秀華／翻攝

爺爺 虛擬貨幣 車手

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